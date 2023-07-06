Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (2023 emekli zammı düzenlemesinde son durum)

Emekli maaşı zamlarının ne zaman açıklanacağı, memurlara yapılan zam düzenlemesinin ardından sorgulanmaya başladı. Binlerce SSK ve BAĞ-KUR emeklisi tarafından, emekli zamlarının açıklanacağı ve düzenlemenin Meclis'e sunulacağı tarih merak ediliyor. Emeklilerin zammında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici oluyor. Peki, 2023 emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (2023 emekli zammı düzenlemesinde son durum) - 1

Emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacağıyla ilgili tarihler merak ediliyor. Memur maaşlarına yapılacak olan zam düzenlemesinin ayrıntıları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından duyuruldu. Düzenlemede emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili bir açıklama yer almazken bir çok emekli vatandaş ise zam düzenlemesi için tarih araştırması yapmaya başladı. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (2023 emekli zammı düzenlemesinde son durum) - 2

EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Görüşülmesine yarın komisyonda başlanacak teklife emeklilere ilişkin zam düzenlemesi eklenebilir. Ancak edinilen bilgiler, emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin sonbahar döneminde yapılacağı yönünde.

Sonbahardan itibaren yıl sonuna doğru yapılacak çalışmalarda emeklilere kademeli artışın yapılacağı yönünde bilgiler geliyor. Bu yasama dönemi içinde yeni adım atılmazsa en erken takvim ekim ayı ortası olarak öne çıkıyor.

Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (2023 emekli zammı düzenlemesinde son durum) - 3

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Emeklilerin zammında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 19,77 artacak.

Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (2023 emekli zammı düzenlemesinde son durum) - 4

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI KAÇ?

Memur zamları için hazırlanan kanun teklifinde memur emeklilerine ilişkin düzenleme yer alımyor.

Mevcut durumda memur emeklileri yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı kaynaklı olarak yüzde 17,55 zam alacak.

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