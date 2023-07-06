Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? (2023 emekli zammı düzenlemesinde son durum)

Emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacağıyla ilgili tarihler merak ediliyor. Memur maaşlarına yapılacak olan zam düzenlemesinin ayrıntıları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından duyuruldu. Düzenlemede emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili bir açıklama yer almazken bir çok emekli vatandaş ise zam düzenlemesi için tarih araştırması yapmaya başladı. İşte ayrıntılar.