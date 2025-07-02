Emekli maaşları % kaç zamlanacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması (Temmuz 2025 Emekli zammı son dakika gelişmeleri)

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli zammı oranı yarın açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte belli oluyor. En düşük emekli maaşı için düzenleme hazırlığına gidilirken gözler zam oranlarına çevrildi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı rakamlarına göre emekliler şimdiden yüzde 15.09 zam almayı hak etti. Haziran ayı beklentisine göre zamlı emekli maaşı hesaplamaları yapıldı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak ödenirken zam oranlarına göre yapılan hesaplama dikkat çekti. Emekli maaşlarında yapılan düzenleme yetişmediği takdirde emeklilere fark ödemesi ayrıca yapılacak. Peki Emekli maaş zammı 2025 ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ne kadar artacak? İşte, Temmuz emekli maaş zammı hesaplaması…

Emekli maaşları % kaç zamlanacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması (Temmuz 2025 Emekli zammı son dakika gelişmeleri) - 1

Emekli maaşları enflasyona göre belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre bu yıl % 5 zam alırken enflasyon farkıda maaşlarına yansıtılacak. Geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşına ek zam formülü uygulanırken Temmuz’da enflasyonun üzerinde bir artış olup olmayacağı araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada emeklilerin durumunu takip ettiklerini kök maaşı düşük olanların artıştan faydalanabilmesi için çalışma yaptıklarını duyurdu. Emekli maaşlarında yapılacak kesin artış Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak. Zam oranları belli olduktan sonra Temmuz ayında düzenlemelerin yetişmediği durumda farklar ayrıca yatırılacak. Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları 2025 ne kadar zamlanacak? İşte, Temmuz Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri…

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Emekli maaşları % kaç zamlanacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması (Temmuz 2025 Emekli zammı son dakika gelişmeleri) - 2

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN YENİ DÜZENLEME

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı son açıklamada en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacağını aktardı.

Güler açıklamasında " En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek" dedi. Güler, bazı kanunlarda değişiklik içeren teklifin içinde bu düzenlemenin de yer alacağını ifade ederken düzenlemeye ilişkin çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığını vurguladı.

Emekli maaşları % kaç zamlanacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması (Temmuz 2025 Emekli zammı son dakika gelişmeleri) - 3

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025  NE KADAR OLACAK?

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında açıklanan enflasyon rakamlarına göre geride kalan 5 aylık hesaplamalarda emekliler şimdiden %15.09 zam almayı garantiledi. Enflasyonun eksi çıkmadığı durumlarda bunun altında bir maaş zammı olmayacak.

Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu durumda ise emekl maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 16.81’e kadar yükselecek.

Emekli maaşları % kaç zamlanacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması (Temmuz 2025 Emekli zammı son dakika gelişmeleri) - 4

Maaşını alt sınırdan alan emekliler Ocak ayında yapılan artışa birlikte 14 bin 469 lira maaş alıyor. Zam oranının %16.81 olması durumunda en düşük emekli maaşı 16 bin 901 lira olacak.

Ortalama 17 bin lira alan emekli ise Haziran ayı enflasyonunun % 1.5 olması durumunda maaşı 2 bin 857 lira artacak.

17.500 lira alan emeklinin maaşı 2.941 lira, 18 bin lira maaş alan emeklinin 3 bin 25 lira, 18 bin lira maaş alan emeklinin maaşı ise 3 bin 109 lira yükselecek.

Yukarıdaki hesaplamalar enflasyon beklentisine göre hesaplanmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak ve kesin zam oranları belli olacak.

Emekli maaşları % kaç zamlanacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması (Temmuz 2025 Emekli zammı son dakika gelişmeleri) - 5

KÖK MAAŞ İÇİN DÜZENLEME BEKLENİYOR

4 milyondan fazla emekli maaşını en düşük tabandan alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma yaptıklarını ve kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Kök maaşı 15 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yetişmezse Temmuz ayında zam alamayacak.

Kök maaşını öğrenemk isteyenler e-Devlet’e giriş yaparak arama çubuğuna “ 4A Emekli Aylık Bilgisi” yazarak ardından açılan ekranda “ Detay” kısmını seçerek kök maaşına ulaşabilir.

Kök maaşı öğrenebilmek için “ "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 14 bin 469 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

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