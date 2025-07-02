Emekli maaşları % kaç zamlanacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması (Temmuz 2025 Emekli zammı son dakika gelişmeleri)
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli zammı oranı yarın açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte belli oluyor. En düşük emekli maaşı için düzenleme hazırlığına gidilirken gözler zam oranlarına çevrildi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı rakamlarına göre emekliler şimdiden yüzde 15.09 zam almayı hak etti. Haziran ayı beklentisine göre zamlı emekli maaşı hesaplamaları yapıldı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak ödenirken zam oranlarına göre yapılan hesaplama dikkat çekti. Emekli maaşlarında yapılan düzenleme yetişmediği takdirde emeklilere fark ödemesi ayrıca yapılacak. Peki Emekli maaş zammı 2025 ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ne kadar artacak? İşte, Temmuz emekli maaş zammı hesaplaması…
Emekli maaşları enflasyona göre belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre bu yıl % 5 zam alırken enflasyon farkıda maaşlarına yansıtılacak. Geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşına ek zam formülü uygulanırken Temmuz’da enflasyonun üzerinde bir artış olup olmayacağı araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada emeklilerin durumunu takip ettiklerini kök maaşı düşük olanların artıştan faydalanabilmesi için çalışma yaptıklarını duyurdu. Emekli maaşlarında yapılacak kesin artış Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak. Zam oranları belli olduktan sonra Temmuz ayında düzenlemelerin yetişmediği durumda farklar ayrıca yatırılacak. Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları 2025 ne kadar zamlanacak? İşte, Temmuz Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri…