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Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi yatar mı? (2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri)

Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, en düşük emekli maaşına gelen zammın ardından sorgulanmaya devam ediyor. 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı tutarı için binlerce emekli, nisan ayı maaşlarının yatmasını bekliyor. SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Peki, emekli maaşları ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi yatar mı? (2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 1

Emekli maaşı ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de en düşük emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşları ödemeleri, bayram nedeniyle öne çekildi. Peki, emekli maaşları ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi yatar mı? (2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi yatar mı? (2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 3

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi yatar mı? (2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 4

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER NE ZAMAN ALACAK?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi yatar mı? (2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 5

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.

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