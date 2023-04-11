Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi yatar mı? (2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri)

Emekli maaşı ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de en düşük emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşları ödemeleri, bayram nedeniyle öne çekildi. Peki, emekli maaşları ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?