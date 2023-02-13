Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihi öne çekildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri sonrasında emekli maaşları ödeme tarihlerinde güncellemeye gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihini öne çektiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme döneminin SSK aylıkları için 17-26 Şubat, Bağ-Kur aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olduğu belirtilerek, "Yaşanan deprem felaketi sebebiyle şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023, 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.
SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta; 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta; 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecektir. Bağ-Kur aylıklarından 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta; 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar ise 17 Şubat'ta ödenecektir" denildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak), olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı.
Yeni düzenleme ile depremzedelere maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapma imkanı sağlandi.
Vatandaşların kimlik göstermelerinin mümkün olmaması halinde beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek de maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilecek.
Değişiklik, erken maaş ödemesi ile eş zamanlı yürürlüğe girdi.
Bu kararla deprem bölgesindekilerin maaşlarını sadece kimlik beyanı ile alabilmelerinin ve diğer bankacılık işlemlerini de kimlik beyanıyla yapabilmelerinin önü açıldı.