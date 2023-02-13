Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihi öne çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şubat ayı maaşlarının deprem nedeniyle erken ödeneceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihi öne çekildi - 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri sonrasında emekli maaşları ödeme tarihlerinde güncellemeye gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihini öne çektiğini duyurdu.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihi öne çekildi - 2

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme döneminin SSK aylıkları için 17-26 Şubat, Bağ-Kur aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olduğu belirtilerek, "Yaşanan deprem felaketi sebebiyle şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023, 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihi öne çekildi - 3

SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta; 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta; 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecektir. Bağ-Kur aylıklarından 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta; 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar ise 17 Şubat'ta ödenecektir" denildi.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihi öne çekildi - 4

DEPREM BÖLGESİNDE MAAŞ ÖDEMELERİNE KOLAYLIK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak), olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı.

Yeni düzenleme ile depremzedelere maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapma imkanı sağlandi.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihi öne çekildi - 5

Vatandaşların kimlik göstermelerinin mümkün olmaması halinde beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek de maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilecek.

Değişiklik, erken maaş ödemesi ile eş zamanlı yürürlüğe girdi.

Bu kararla deprem bölgesindekilerin maaşlarını sadece kimlik beyanı ile alabilmelerinin ve diğer bankacılık işlemlerini de kimlik beyanıyla yapabilmelerinin önü açıldı.

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