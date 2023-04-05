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Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Emekli maaşlarının ve ikramiyelerin bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu. Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ve ikramiye ödeme tarihleri...

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 1

Binlerce emekli, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını sorguluyordu. Ramazan Bayramı'na günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu. SSK ve Bağkur emeklileri belirlenen tarih aralıklarında maaşlarını alacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 3

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 4

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER NE ZAMAN ALACAK?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 5

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.

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