Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Binlerce emekli, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını sorguluyordu. Ramazan Bayramı'na günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu. SSK ve Bağkur emeklileri belirlenen tarih aralıklarında maaşlarını alacak.