Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler bugün başlıyor (2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri)

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ödemeleri ve bayram ikramiyeleri, bayram nedeniyle öne çekildi. Peki, emekli maaşları ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?