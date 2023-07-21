Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Emekli maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı, 6 aylık enflasyon farkının belli olması ve emekliye yapılan yüzde 25'lik zam oranının ardından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve emekli zammına değindi. Peki, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam sonrasında ek zam bekleyen binlerce emekli, Türkiye gündemini yakından takip etmeye devam ediyor. Körfez ülkeleri dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen "Emekliye ek zam olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Peki, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?