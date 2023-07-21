Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması

Emekli maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı, 6 aylık enflasyon farkının belli olması ve emekliye yapılan yüzde 25'lik zam oranının ardından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve emekli zammına değindi. Peki, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması - 1

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam sonrasında ek zam bekleyen binlerce emekli, Türkiye gündemini yakından takip etmeye devam ediyor. Körfez ülkeleri dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen "Emekliye ek zam olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Peki, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?

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Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması - 3

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Körfez ülkeleri gezisi dönüşünde, gazetecilerin "Memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı.

Buna göre; Emekli zammı yıl sonu itibarıyla yeniden değerlendirilecek.

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması - 4

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.

Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zamlı şekilde yatırılmaya başladı.

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞUAN NE KADAR?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak.

Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.

Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

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