EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz yeni maaş listesi

Emekli ve memur maaş zammı son dakika enflasyon rakamının açıklanmasıyla belli oldu. Kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, profesör, akademisyen, hemşire gibi meslekleri yapanların zamlı maaşları tek tek hesaplandı. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme yapıldı. 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük maaş 16 bin 881 lira oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarına yüzde 16.67 artış yapılacak ve memur aylıkları ise yüzde 15.57 artacak. Memurların maaş farkı ödemeleri ise sonra hesaplara aktarılacak. Peki En düşük emekli ve memur maaşı 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ve memur maaş zammı Temmuz 2025…

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz yeni maaş listesi - 1

Temmuz ayında emekli ve memurların alacağı zam oranları açıklandı. En düşük memur maaşı 50 bin lira seviyesini geçerken en düşük memur emeklisi aylığı ise 22 bin 671 lira oldu. En düşük emekli maaşının artırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelecek. Memur maaşıyla birlikte engelli aylığı, 65 yaş maaşı (yaşlılık parası), bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı ödemeleri de arttı. Özellikle maaşını alt sınırdan alan emekliler düzenlemeyi beklemeye başladı. En düşük emekli aylığına ilişkin zam kanun teklifine eklenecek ve onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girecek. Maaş ödemeleri ise yetişmediğ durumda fark olarak yatırılacak. Peki En düşük emekli maaşı ve memur maaşı 2025 Temmuz ne kadar oldu? İşte, kalem kalem yapılan hesaplamalar…

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EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz yeni maaş listesi - 2

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yılın ilk altı ayında toplam enflasyon 16.67 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarına yüzde % 16.67 zam yapılması kesinleşti.

Memurlara toplu sözleşmeye göre yüzde 5 zam yapılması daha önceden belirlenmişti. Enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 10,57 zam memur maaşlarına yansıtılacak. Böylelikle memurlara toplam yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya yükselirken en düşük memur emeklisi ise 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son dakika yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğunu duyurdu.

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz yeni maaş listesi - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME BEKLENİYOR

6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının artırılması için bugün bir araya geliyor.

Görüşmede en düşük emekli maaşının artırılması konusu görüşülecek.

Düzenleme için yasa değişikliği gerekirken Meclis'e sunulacak kanun teklifine son şekil verilecek. Kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz yeni maaş listesi - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 14 GÜNLÜK FARK ALACAK

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz yeni maaş listesi - 5

ZAMLI MEMUR MAAŞI LİSTESİ

1/4 Şube Müdürü 76.659 TL

9/1 Üniversite Mezunu Memur 52.617 TL

1/4 Uzman Öğretmen 67.766 TL

1/4 Öğretmen 61.146 TL

1/3 Başkomiser 74.490 TL

8/1 Polis Memuru 68.084

1/4 Uzman Doktor 126.119 TL

1/4 Mühendis 78.200 TL

5/1 Hemşire 61.759 TL

11/1 Teknisyen 54.547 TL

1/4 Profesör 111.348 TL

7/1 Araştırma Görevlisi 73.792 TL

1/4 Vaiz 63.916 TL

1/4 Avukat 73.515 TL

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz yeni maaş listesi - 6

MEMUR MAAŞIYLA NELER DEĞİŞTİ?

Memur maaşlarıyla birlikte evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de değişti. İşte, Temmuz ayı itibariyle geçerli olan yeni ücretler;

Evde bakım yardımı 11.538 TL

65 yaş aylığı 5.315 TL

Engelli aylığı 40-69 arası 4.243 TL

Engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri 6.363 TL

18 yaş altı engelli aylığı 4.243 TL

Kıdem tazminatı tavanı 53.924 TL

Bedelli askerlik ücreti 289.877 TL

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz yeni maaş listesi - 7
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