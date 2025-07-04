EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz yeni maaş listesi

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yılın ilk altı ayında toplam enflasyon 16.67 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarına yüzde % 16.67 zam yapılması kesinleşti.



Memurlara toplu sözleşmeye göre yüzde 5 zam yapılması daha önceden belirlenmişti. Enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 10,57 zam memur maaşlarına yansıtılacak. Böylelikle memurlara toplam yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.



Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya yükselirken en düşük memur emeklisi ise 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son dakika yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğunu duyurdu.