Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SGK'dan kullanıcılara yeni hizmet (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı)

EYT düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için yaş sınırı kaldırıldı. Düzenlemenin belli olmasıyla 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' sorusu merak konusu oldu. . Emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını araştıran kişiler ise SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaşı hesaplama robotu' sayesinde şimdiden emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor. İşte 'SGK emekli olunca ne kadar maaş alırım' ekranı.

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SGK'dan kullanıcılara yeni hizmet (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor.

İşte SGK emekli maaşı hesaplama robotu;

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SGK'dan kullanıcılara yeni hizmet (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 2

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SGK'dan kullanıcılara yeni hizmet (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 3

EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SGK'dan kullanıcılara yeni hizmet (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 4

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SGK'dan kullanıcılara yeni hizmet (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 5

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SGK'dan kullanıcılara yeni hizmet (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 6

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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