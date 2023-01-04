Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SGK'ya bağlı emekli maaşı hesaplama ekranına ocak güncellemesi

2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25'lik zam oranı doğrultusunda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.