Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SGK'ya bağlı emekli maaşı hesaplama ekranına ocak güncellemesi

Asgari ücret zammı ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu. 2023 yılında asgari ücretin net 8 bin 506 lira olmasında karar kılınmıştı. Buna göre temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre yüzde 100 artış gerçekleşti.
Yeni asgari ücret 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihlerinde geçerli olacak.
2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25'lik zam oranı doğrultusunda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.
Maaşlara yapılan zamlar ardından SGK'ya bağlı emekli maaşı hesaplama ekranına da ocak güncellemesi geldi.
https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ ekranına erişim sağlayan kullanıcılar, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." ifadesiyle karşılaşıyor.
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
EMEKLİ MAAŞ HESABINDA İSTENEN BİLGİLER
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
T.C Kimlik numarası,
SSK Sicil Numarası,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgileri.
'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.