Emekli promosyon tutarları Ekim 2025: Bu ay ne kadar promosyon alırım? En yüksek promosyon veren bankalar

Denizbank - 31 Ekim 2025 tarihine kadar



0 - 9.999 TL / 17.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 24.000 TL

20.000 TL ve üzeri / 27.000 TL



Halkbank



9.999 ve altı / 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL



Akbank - 31 Ekim 2025 tarihine kadar



0 - 9.999 TL / 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL / 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri / 15.000 TL



Ziraat Bankası



Emekli maaşını 3 yıl için Ziraat Bankası'na taşıyan hhak sahiplerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.



Not: Belirtilen promosyon tutarları toplam miktarlardır. İçerisinde bankaların ek ödemeleri de yer alıyor.



