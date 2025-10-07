Emekli promosyon tutarları Ekim 2025: Bu ay ne kadar promosyon alırım? En yüksek promosyon veren bankalar
Emekli banka promosyon ödemeleri, maaşını 3 yıl boyuna aynı bankada alma sözü veren emekliler için geçerli oluyor. Her ay bankalar promosyon kampanyalarını güncelliyor. Kamu ve özel bankalar fatura talimatları, yeni kredi kartı kullanımı gibi durumlarda ek promosyon ödemeleri söz konusu oluyor. Emekli maaşın alanlar Ekim ayında 32 bin TL'ye kadar promosyondan faydalanabilecek. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar listesi...
Bankaların sunduğu promosyonlar için yeni kampanyalar Ekim ayı ile beraber gündeme geldi. Promosyonlar, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımı, kaynak sağlama gibi karşılıklı fayda sağlayan nedenlerle ödeniyor. Emeklinin aylık maaşına göre promosyon miktarı da değişiyor. Ek ödemelerle tutar artıyor. Peki, Ekim emekli promosyonu ne kadar oldu?