Emekli promosyon tutarları Ekim 2025: Bu ay ne kadar promosyon alırım? En yüksek promosyon veren bankalar

Emekli banka promosyon ödemeleri, maaşını 3 yıl boyuna aynı bankada alma sözü veren emekliler için geçerli oluyor. Her ay bankalar promosyon kampanyalarını güncelliyor. Kamu ve özel bankalar fatura talimatları, yeni kredi kartı kullanımı gibi durumlarda ek promosyon ödemeleri söz konusu oluyor. Emekli maaşın alanlar Ekim ayında 32 bin TL'ye kadar promosyondan faydalanabilecek. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar listesi...

Bankaların sunduğu promosyonlar için yeni kampanyalar Ekim ayı ile beraber gündeme geldi. Promosyonlar, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımı, kaynak sağlama gibi karşılıklı fayda sağlayan nedenlerle ödeniyor. Emeklinin aylık maaşına göre promosyon miktarı da değişiyor. Ek ödemelerle tutar artıyor. Peki, Ekim emekli promosyonu ne kadar oldu?

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI EKİM 2025

Yapıkredi - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 15.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 30.000 TL

Kuveyt Türk - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

10.000 TL'ye kadar / 13.500 TL
10.000 TL - 15.000 TL / 19.500 TL
15.000 TL - 20.000 TL / 23.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 27.500 TL

İş Bankası - 31 Ekim 2025'e kadar

0 - 9.999 TL / 15.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 19.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 21.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 24.000 TL

Albaraka - 31 Aralık 2025'e kadar

0 - 9.999 TL / 17.400 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 23.650 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 27.800 TL
20.000 TL ve üzeri / 32.000 TL

Türkiye Finans - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 15.500 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 24.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 29.500 TL

Garanti - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

10.000 TL'ye kadar / 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL / 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL / 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 15.000 TL

Vakıfbank

10.000 TL'ye kadar / 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL / 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL / 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL

QNB

0 - 9.999 TL / 11.650 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 15.400 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 17.900 TL
20.000 TL ve üzeri / 20.400 TL

İNG - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 19.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 23.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 28.000 TL

Denizbank - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 17.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 24.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 27.000 TL

Halkbank

9.999 ve altı / 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL

Akbank - 31 Ekim 2025 tarihine kadar

0 - 9.999 TL / 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL / 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 15.000 TL

Ziraat Bankası

Emekli maaşını 3 yıl için Ziraat Bankası'na taşıyan hhak sahiplerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Not: Belirtilen promosyon tutarları toplam miktarlardır. İçerisinde bankaların ek ödemeleri de yer alıyor.

