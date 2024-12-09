Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi

Emekli maaşı banka promosyon ücretleri, yıl sonuna doğru bankalarda yarışın kızışmasıyla birlikte yeni emekli olanlar veya promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları, 12 bin TL’ye kadar promosyon fırsatları sunarken, özel bankalardaki promosyon miktarları ise 20 bin TL’ye ulaştı. SGK emeklileri maaşlarını VakıfBank’a taşıdıklarında ise toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme alabiliyor. Peki, emeklilere en yüksek promosyonu hangi bankalar sunuyor? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 1

Emekli banka promosyonlarında yeni fırsat kampanyaları aralık ayı itibarıyla yer almaya başladı. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, emekli banka promosyon tutarları bankalarda yükseliyor. Yarışın kızışmasıyla, emekliler içinde fırsat kapıları aralanıyor. Peki, emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 2

VAKIFBANK'TAN 24 BİN LİRA PROMOSYON FIRSATI

2024 Aralık ayı itibarıyla VakıfBank, emekli maaş promosyon tutarını güncelleyerek toplamda 24 bin TL’ye kadar yükseltti.

Promosyonun ayrıntıları;

12 bin TL’ye varan nakit promosyon: Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklileri, standart promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

12 bin TL’ye varan ek ödeme fırsatı: VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kart ile yapılacak alışverişlerde aylık 1.000 TL, toplamda
12 ay boyunca 12 bin TL ek ödeme sağlanıyor.

Bu kampanya ile SGK emeklilerine özel, toplamda 24 bin TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 3

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 4

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödüyor. Ayrıca Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kart ile yapılan alışverişlerde, 12 ay boyunca aylık 1.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sağlanıyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 5

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, SGK emeklilerine maaşlarına göre 12 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. Üç yıl boyunca maaşlarını İş Bankası’ndan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 6

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyon miktarı değişiklik gösteriyor.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 7

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Mevcut müşterilerin, önceki promosyonlarını iade etmeden yeni kampanyadan faydalanabileceği belirtiliyor.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 8

İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

20 bin TL’ye varan promosyon. Otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla bu tutar artırılabiliyor.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 9

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

20 bin TL’ye kadar promosyon. Ek ürünlerle bu miktar yükseltilebiliyor.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 10

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

15 bin TL’ye kadar promosyon ve 2.500 TL chip-para. Toplamda 17 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 11

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emekli promosyonu.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 12

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

20 bin TL’ye kadar promosyon fırsatları.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 13

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

15 bin TL’ye kadar promosyon.

Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi - 14

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere maaş aralıklarına göre 12 bin liraya varan promosyon.

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