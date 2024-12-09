Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Maaş promosyonu 24 bin liraya yükseldi
Emekli maaşı banka promosyon ücretleri, yıl sonuna doğru bankalarda yarışın kızışmasıyla birlikte yeni emekli olanlar veya promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları, 12 bin TL’ye kadar promosyon fırsatları sunarken, özel bankalardaki promosyon miktarları ise 20 bin TL’ye ulaştı. SGK emeklileri maaşlarını VakıfBank’a taşıdıklarında ise toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme alabiliyor. Peki, emeklilere en yüksek promosyonu hangi bankalar sunuyor? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Emekli banka promosyonlarında yeni fırsat kampanyaları aralık ayı itibarıyla yer almaya başladı. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, emekli banka promosyon tutarları bankalarda yükseliyor. Yarışın kızışmasıyla, emekliler içinde fırsat kapıları aralanıyor. Peki, emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor?