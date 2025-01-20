Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri)

Emekli ve memur maaş farklarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı belli olmuştu. Belirlenen enflasyon farkıyla birlikte ise emekli ve memur emeklilerinin alacakları zam oranları kesinleşti. Memur ve emekli zammı maaş düzenlemesinin TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte ise binlerce kişinin zammı resmiyete dökülmüş olacak. Peki, Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri) - 1

2025 emekli ve memur maaş farkları, ocak ayı ödemelerini almaya başlayan milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşen memur ve emekli zamlarının ardından tüm gözler maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Maaş farkları için gözler artık TBMM Genel Kurulu'nda. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri) - 2

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranının belli olması ardından zamlı maaşların ödeme tarihleri de duyuruldu.

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçecek.

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri) - 3

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Maaş düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın yani şubat maaşı ile hesaplara geçecek ve herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri) - 4

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri) - 5

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşlar 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri) - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri) - 7

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri) - 8

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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