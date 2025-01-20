Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 zamlı maaş farkı ödeme günleri)
Emekli ve memur maaş farklarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı belli olmuştu. Belirlenen enflasyon farkıyla birlikte ise emekli ve memur emeklilerinin alacakları zam oranları kesinleşti. Memur ve emekli zammı maaş düzenlemesinin TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte ise binlerce kişinin zammı resmiyete dökülmüş olacak. Peki, Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek?
2025 emekli ve memur maaş farkları, ocak ayı ödemelerini almaya başlayan milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşen memur ve emekli zamlarının ardından tüm gözler maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Maaş farkları için gözler artık TBMM Genel Kurulu'nda. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek?