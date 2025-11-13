Emekli ve memur maaş zammı 2026: SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Ortalama 17 bin maaş alan emekliye yüzde 13,50 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 295 lira artacak ve 19 bin 295 TL’ye yükselecek.

19 bin lira maaş alan emekliye yüzde 13.5 oranında zam yapılması durumunda ise maaşı 2 bin 565 lira artacak ve 21 bin 565 liraya yükselecek.

En düşük emekli maaşı ise enflasyon raporu %32 tahminine göre 19 bin 159 lira olacak.