Emekli ve memur maaş zammı 2026: SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
13.11.2025 10:02
Son Güncelleme: 13.11.2025 10:18
NTV - Haber Merkezi
Emekli ve memur maaşları yılda iki kez enflasyona göre belirleniyor. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam oranı kesinleşmişti. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon beklentisini güncelledi. Enflasyon beklentisine göre maaş hesaplamaları yapıldı. Memur maaşlarına ise toplu sözleşmeye göre zam uygulanıyor. Peki Emekli ve memur maaşları 2026 ne kadar olacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşları için yapılan hesaplama…
Temmuz ayında yapılan artışla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin seviyesini geride bırakmıştı. Temmuz’da SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.67 oldu. Memur emeklilerine ise yüzde 15.57 zam yapıldı.
Toplu sözleşmeye göre memurlar, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11 zam yapılmıştı. İkinci yarısı için öğretmen, doktor, polis gibi memurlara yüzde 7 zam yapılacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. Peki Emekli ve memur maaşları 2025 yüzde kaç zamlanacak? İşte, emekli ve memur maaş zammına yönelik son gelişmeler…
EMEKLİ (SSK-BAĞKUR) MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?
4 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli maaş zam hesaplamaları yapılmaya başladı. Temmuz- Ekim ayları arasında kesinleşen zam oranı yüzde 10,25 oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-kur zammı belli olacak.
Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini %32 olurken beklentiye göre emeklilerin zam oranı yüzde 13,50 olacak. Beklentiye göre ortalama maaşlar şu şekilde hesaplandı;
Ortalama 17 bin maaş alan emekliye yüzde 13,50 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 295 lira artacak ve 19 bin 295 TL’ye yükselecek.
19 bin lira maaş alan emekliye yüzde 13.5 oranında zam yapılması durumunda ise maaşı 2 bin 565 lira artacak ve 21 bin 565 liraya yükselecek.
En düşük emekli maaşı ise enflasyon raporu %32 tahminine göre 19 bin 159 lira olacak.
MEMUR MAAŞLARI 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?
4 aylık enflasyona göre memurlar şimdiden yüzde 16.5 oranında zam almayı garantiledi. En düşük memur maaş bu hesaplamaya göre 50 bin lira sınırını geçecek. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre ise yüzde 19 zam yapılması durumunda 52 bin lira olacak.