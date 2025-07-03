HESAPLANDI: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı son dakika tablosu (LİSTE)
Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesaplamaları yapılmaya başlandı. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu %1.37 olurken memur ve emeklilerin maaş zammı oranları belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarına yüzde 16.67 zam yapılacak. Memurlar için enflasyon farkı 10.06 olurken öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, avukat maaşlarına ise yüzde 15.57 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 47 bin 520 TL’ye yükseldi. En düşük emekli maaşı ise geçtiğimiz Ocak ayında 14 bin 469 lira olurken kök maaş düzenlemesiyle birlikte belli olacak. Memur ve emekliler Temmuz ayından itibaren zamlı maaş alabilecek. Peki Emekli ve memur maaşları Temmuz 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, zamlı memur ve emekli maaşı hesaplaması…
Emekli ve memur maaş zammı oranları açıklandı. Memur ve emekli maaşlarının artış göstermesiyle birlikte birçok ödemede değişti. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ödemeleri yükseldi. Benzer şekilde ocak ayında yapılan artışla birlikte en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine gelmişti. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olurken zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. Memur maaşları ise döner sermaye ödemeleri, yabancı dil tazminatı, aile ve çocuk yardımı gibi ek ödemelere göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra en düşük emekli maaşlarında ise kök maaş düzenlemesine gidilecek. En düşük emekli maaşında kanun düzenlemesi yapıldıktan sonra maaşlar geçerli olacak ve fark ödemeleri yapılacak. Peki 2025 Temmuz memur ve emekli maaşı yüzde kaç zamlandı? İşte, Emekli ve memur maaş zammı listesi…