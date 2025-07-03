HESAPLANDI: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı son dakika tablosu (LİSTE)

Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesaplamaları yapılmaya başlandı. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu %1.37 olurken memur ve emeklilerin maaş zammı oranları belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarına yüzde 16.67 zam yapılacak. Memurlar için enflasyon farkı 10.06 olurken öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, avukat maaşlarına ise yüzde 15.57 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 47 bin 520 TL’ye yükseldi. En düşük emekli maaşı ise geçtiğimiz Ocak ayında 14 bin 469 lira olurken kök maaş düzenlemesiyle birlikte belli olacak. Memur ve emekliler Temmuz ayından itibaren zamlı maaş alabilecek. Peki Emekli ve memur maaşları Temmuz 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, zamlı memur ve emekli maaşı hesaplaması…

HESAPLANDI: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı son dakika tablosu (LİSTE) - 1

Emekli ve memur maaş zammı oranları açıklandı. Memur ve emekli maaşlarının artış göstermesiyle birlikte birçok ödemede değişti. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ödemeleri yükseldi. Benzer şekilde ocak ayında yapılan artışla birlikte en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine gelmişti. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olurken zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. Memur maaşları ise döner sermaye ödemeleri, yabancı dil tazminatı, aile ve çocuk yardımı gibi ek ödemelere göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra en düşük emekli maaşlarında ise kök maaş düzenlemesine gidilecek. En düşük emekli maaşında kanun düzenlemesi yapıldıktan sonra maaşlar geçerli olacak ve fark ödemeleri yapılacak. Peki 2025 Temmuz memur ve emekli maaşı yüzde kaç zamlandı? İşte, Emekli ve memur maaş zammı listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

HESAPLANDI: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı son dakika tablosu (LİSTE) - 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2025 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunun son dakika açıkladı. Memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli oldu.

TÜFE verilerine göre emeklilerin alacağı zam oranı %  16.67 olurken memur maaşlarına ise toplu sözleşmeyle birlikte %  15.57  zam geldi.

Memurların alacağı enflasyon farkı ise yüzde 10.06 oldu. 

HESAPLANDI: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı son dakika tablosu (LİSTE) - 3

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olurken Şubat ayında ise 2,27’ye geriledi. Mart ayında enflasyon 2,46, Nisan ayında ise 3,00 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyonda  ciddi düşüş yaşanırken 1,53 olarak açıklandı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00’te açıklanan Haziran enflasyonu ise yüzde 1.37 oldu.

HESAPLANDI: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı son dakika tablosu (LİSTE) - 4

TEMMUZ AYINDA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK

Emekli ve memur maaşlarına gelen artışla birlikte birçok ödeme değişecek. Memur maaşı katsayı oranına göre bedelli askerlik yeniden hesaplanacak. Sosyal ödemelerden olan evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı değişecek. Dul ve yetim maaşları da hisse oranına göre %25, 50 ve 75 oranında ödeniyor. Benzer şekilde dul ve yetim maaşları da emekli maaşlarına gelen artıştan etkilenecek.

HESAPLANDI: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı son dakika tablosu (LİSTE) - 5

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2025 HESAPLANDI

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamının duyurulmasıyla birlikte zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı. Maaş aralığına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirler. Görsel kısa sürede eklenecektir.

HESAPLANDI: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı son dakika tablosu (LİSTE) - 6

UNVANLARA GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI 

Memur maaşları unvanlara, çalışılan yıla, ek ödemelere, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı, aile ve çocuk yardımı ödeneğine göre farklılık gösteriyor. Memur maaşlarına Temmuz ayında % 15.57  zam gelecek. Şube müdürü, memur, uzman öğretmen, öğretmen, başkomiser, polis memuru, uzman doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi, vaiz, avukat gibi unvanlara göre maaşlara görselden ulaşabilirsiniz. 

HESAPLANDI: Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 Memur ve emekli zammı son dakika tablosu (LİSTE) - 7

ASGARİ ÜCRET YENİ YILDA ZAMLANACAK

Milyonlarca memur ve emekli maaşı Temmuz ayıyla birlikte değişecek. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla zam oranları belli oldu. Özel sektör çalışanları ve asgari ücretliler ise ara zam olup olmayacağını merak ediyordu. Bazı özel şirketler, çalışanlarına ara zam yapılması kararını aldı. 2025 yılının Ocak ayında %30 artarak 22 bin 104 lira seviyesine yükselen asgari ücrete ise Temmuz ayında bir çalışma yapılmadı. Asgari ücret, 2026 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek.

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