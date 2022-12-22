Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Gözler SSK- Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranında

Asgari ücret zammı ardından gözler emekli ve memurlara yapılacak zam oranına çevrildi. Şu anda SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor. Peki, emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak?

Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Gözler SSK- Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranında - 1

Memur ve emekli maaşı zammı son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Gözler SSK- Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranında - 2

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.

Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Gözler SSK- Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranında - 3

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?


Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı.

TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.

Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Gözler SSK- Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranında - 4

Ancak kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Gözler SSK- Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranında - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Mevcut uygulamada SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor.

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