Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Gözler SSK- Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranında

Memur ve emekli maaşı zammı son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.
Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı.
TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.
Ancak kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
Mevcut uygulamada SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor.