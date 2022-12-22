Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Gözler SSK- Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranında

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?



Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı.



TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.



