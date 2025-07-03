Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?
“Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu” sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu 1.37 olarak açıkladı. Geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar da belli oldu. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtılırken zam oranı %15.57 oldu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ise Temmuz’da %16.67 zam aldı. Emekli ve memurların yeni maaşları kalem kalem hesaplandı. Peki En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar oldu? İşte, memur ve emekli maaş zammı hesaplamalarına ilişkin tablo…
Emekli ve memur maaş zammı oranları açıklandı. Memur ve emekli maaşlarının artış göstermesiyle birlikte birçok ödemede değişti. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ödemeleri yükseldi. Benzer şekilde ocak ayında yapılan artışla birlikte en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine gelmişti. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olurken zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. Memur maaşları ise döner sermaye ödemeleri, yabancı dil tazminatı, aile ve çocuk yardımı gibi ek ödemelere göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra en düşük emekli maaşlarında ise kök maaş düzenlemesine gidilecek. En düşük emekli maaşında kanun düzenlemesi yapıldıktan sonra maaşlar geçerli olacak ve fark ödemeleri yapılacak. Peki 2025 Temmuz memur ve emekli maaşı yüzde kaç zamlandı? İşte, Emekli ve memur maaş zammı listesi…