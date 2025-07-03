Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

“Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu” sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu 1.37 olarak açıkladı. Geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar da belli oldu. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtılırken zam oranı %15.57 oldu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ise Temmuz’da %16.67 zam aldı. Emekli ve memurların yeni maaşları kalem kalem hesaplandı. Peki En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar oldu? İşte, memur ve emekli maaş zammı hesaplamalarına ilişkin tablo…

Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 1

Emekli ve memur maaş zammı oranları açıklandı. Memur ve emekli maaşlarının artış göstermesiyle birlikte birçok ödemede değişti. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ödemeleri yükseldi. Benzer şekilde ocak ayında yapılan artışla birlikte en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine gelmişti. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olurken zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. Memur maaşları ise döner sermaye ödemeleri, yabancı dil tazminatı, aile ve çocuk yardımı gibi ek ödemelere göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra en düşük emekli maaşlarında ise kök maaş düzenlemesine gidilecek. En düşük emekli maaşında kanun düzenlemesi yapıldıktan sonra maaşlar geçerli olacak ve fark ödemeleri yapılacak. Peki 2025 Temmuz memur ve emekli maaşı yüzde kaç zamlandı? İşte, Emekli ve memur maaş zammı listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2025 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunun son dakika açıkladı. Memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli oldu.

TÜFE verilerine göre emeklilerin alacağı zam oranı %  16.67 olurken memur maaşlarına ise toplu sözleşmeyle birlikte %  15.57  zam geldi.

Memurların alacağı enflasyon farkı ise yüzde 10.06 oldu. 

Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 3

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olurken Şubat ayında ise 2,27’ye geriledi. Mart ayında enflasyon 2,46, Nisan ayında ise 3,00 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyonda  ciddi düşüş yaşanırken 1,53 olarak açıklandı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00’te açıklanan Haziran enflasyonu ise yüzde 1.37 oldu.

Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 4

TEMMUZ AYINDA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK

Emekli ve memur maaşlarına gelen artışla birlikte birçok ödeme değişecek. Memur maaşı katsayı oranına göre bedelli askerlik yeniden hesaplanacak. Sosyal ödemelerden olan evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı değişecek. Dul ve yetim maaşları da hisse oranına göre %25, 50 ve 75 oranında ödeniyor. Benzer şekilde dul ve yetim maaşları da emekli maaşlarına gelen artıştan etkilenecek.

Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 5

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2025 HESAPLANDI

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamının duyurulmasıyla birlikte zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı. Maaş aralığına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirler. 

Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 6

ASGARİ ÜCRET YENİ YILDA ZAMLANACAK

Milyonlarca memur ve emekli maaşı Temmuz ayıyla birlikte değişecek. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla zam oranları belli oldu. Özel sektör çalışanları ve asgari ücretliler ise ara zam olup olmayacağını merak ediyordu. Bazı özel şirketler, çalışanlarına ara zam yapılması kararını aldı. 2025 yılının Ocak ayında %30 artarak 22 bin 104 lira seviyesine yükselen asgari ücrete ise Temmuz ayında bir çalışma yapılmadı. Asgari ücret, 2026 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek.

Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 7
Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 8
Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 9
Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 10
Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 11
Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 12
Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 13
Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 14
Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 15
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