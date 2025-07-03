Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı hesaplaması 2025 Temmuz: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Emekli ve memur maaş zammı oranları açıklandı. Memur ve emekli maaşlarının artış göstermesiyle birlikte birçok ödemede değişti. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ödemeleri yükseldi. Benzer şekilde ocak ayında yapılan artışla birlikte en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine gelmişti. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olurken zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. Memur maaşları ise döner sermaye ödemeleri, yabancı dil tazminatı, aile ve çocuk yardımı gibi ek ödemelere göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra en düşük emekli maaşlarında ise kök maaş düzenlemesine gidilecek. En düşük emekli maaşında kanun düzenlemesi yapıldıktan sonra maaşlar geçerli olacak ve fark ödemeleri yapılacak. Peki 2025 Temmuz memur ve emekli maaşı yüzde kaç zamlandı? İşte, Emekli ve memur maaş zammı listesi…