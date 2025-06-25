Emekli ve memur zammı için önemli hesaplama: 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı maaşları ne kadar olacak?

1/4 derecesinde öğretmen olarak çalışanlar 52 bin 906 lira alırken bu orana göre maaşı 8 bin 311 lira artacak ve 61 bin 217 liraya ulaşacak.



8/1 derecesinde polis olarak çalışanlar ise son olarak Ocak ayında yapılan zamla birlikte 58 bin 910 lira maaş alıyor. Beklentiye göre bu kıdemde çalışan polislerin maaşları ise 9 bin 254 lira artacak ve 68 bin 164 lira olacak.



Üniversite mezunu 5/1 derecesinde çalışan hemşire ise 53 bin 437 lira maaş alırken benzer zam senaryosunda maaşı 8 bin 394 lira artacak ve 61 bin 831 lira olacak.