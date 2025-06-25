Emekli ve memur zammı için önemli hesaplama: 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayına kısa bir zaman kala milyonlarca emekli ve memur maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. TÜİK tarafından Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtılacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ise enflasyona göre zam alacak. En düşük emekli maaşı 15 bin 469 lira olarak yatırılırken memur maaşının alt sınırı ise 44 bin lira seviyesinde. Emekli ve memur maaşları için beklentiye göre zam hesaplamaları tek tek yapıldı. Peki Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, Temmuz emekli zammı hesaplaması…

Emekli ve memur zammı için önemli hesaplama: 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı maaşları ne kadar olacak? - 1

5 aylık enflasyon verisi 14,29 olurken Haziran ayı enflasyonu beklenmeye başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz’da açıklayacak ve emekli-memur zam oranları kesinlik kazanacak. Öğretmen, doktor, polis, avukat, mühendis, bekçi, zabıta, itfaiye eri, hemşire gibi kamu kurumlarında çalışan meslek gruplarının maaşları çocuk sayısı, ek ödemeler, görev yeri ve diğer birçok detaya göre farklılık gösteriyor. Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı şimdiden 8,58 olurken ayrıca toplu sözleşmeye göre yüzde 5 zam alacak. Kamu kurumu çalışanları, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklileri için yeni hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak? İşte, beklentiye göre maaş hesaplamaları…

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Emekli ve memur zammı için önemli hesaplama: 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı maaşları ne kadar olacak? - 2

EMEKLİ MAAŞLARI 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?

5 aylık veriye göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yüzde 15,10 zam almayı hak etti. Haziran ayı enflasyonunun 1.5 - 2 seviyelerinde olması beklenirken emeklilerin alacağı zam oranı beklentiye göre yüzde 16,81 ile 17,4 arasında değişiklik gösterebilir.Kesin zam oranları ise 3 Temmuz’da ilan edilecek Haziran ayı enflasyonuyla belli olacak.

Haziran ayında enflasyonun %1,5 seviyesinde olması durumunda emeklilere yüzde 16,81 oranında zam yapılacak.

Bu durumda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı 2 bin 432 lira artacak ve 16 bin 901 liraya yükselecek.

Ortalama 17 bin lira alan emeklinin ise aynı zam oranında maaşı 2 bin 857 lira artacak ve 19 bin 857 lira olacak.

Emekli ve memur zammı için önemli hesaplama: 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı maaşları ne kadar olacak? - 3

Maaşı 18 bin lira olan emekli ise Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olması durumunda maaşı 16,81 artacak ve 3 bin 25 lira zam alacak.

20 bin lira emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur maaşlarına 16,81 oranında zam gelmesi durumunda ise 3 bin 362 lira artacak ve yeni maaşı 23 bin 362 lira olacak.

Emekli ve memur zammı için önemli hesaplama: 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı maaşları ne kadar olacak? - 4

YENİ MEMUR MAAŞI ZAM HESAPLAMASI

Emeklilerde olduğu gibi memurlarda da maaş zammı hesaplama enflasyona göre yapılacak. Memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılırken ek olarak toplu sözleşme zammı olan %5 maaşlara yansıtılacak.

Ortalama en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine ulaşırken Haziran ayı enflasyonun yüzde 1.5 seviyesinde olması durumunda memurların alacağı zamlar, toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 15,71 olacak.

En düşük memur maaşı 44 bin lira olarak ödenirken yüzde 15,71 zam olması durumunda mevcut maal 6 bin 912 lira yükselecek ve 50 bin 912 lira olacak.

Emekli ve memur zammı için önemli hesaplama: 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı maaşları ne kadar olacak? - 5

1/4 derecesinde öğretmen olarak çalışanlar 52 bin 906 lira alırken bu orana göre maaşı 8 bin 311 lira artacak ve 61 bin 217 liraya ulaşacak.

8/1 derecesinde polis olarak çalışanlar ise son olarak Ocak ayında yapılan zamla birlikte 58 bin 910 lira maaş alıyor. Beklentiye göre bu kıdemde çalışan polislerin maaşları ise 9 bin 254 lira artacak ve 68 bin 164 lira olacak.

Üniversite mezunu 5/1 derecesinde çalışan hemşire ise 53 bin 437 lira maaş alırken benzer zam senaryosunda maaşı 8 bin 394 lira artacak ve 61 bin 831 lira olacak.

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