Emekli ve memur zammı için önemli hesaplama: 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı maaşları ne kadar olacak?
Temmuz ayına kısa bir zaman kala milyonlarca emekli ve memur maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. TÜİK tarafından Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtılacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ise enflasyona göre zam alacak. En düşük emekli maaşı 15 bin 469 lira olarak yatırılırken memur maaşının alt sınırı ise 44 bin lira seviyesinde. Emekli ve memur maaşları için beklentiye göre zam hesaplamaları tek tek yapıldı. Peki Emekli ve memur maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, Temmuz emekli zammı hesaplaması…
5 aylık enflasyon verisi 14,29 olurken Haziran ayı enflasyonu beklenmeye başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz’da açıklayacak ve emekli-memur zam oranları kesinlik kazanacak. Öğretmen, doktor, polis, avukat, mühendis, bekçi, zabıta, itfaiye eri, hemşire gibi kamu kurumlarında çalışan meslek gruplarının maaşları çocuk sayısı, ek ödemeler, görev yeri ve diğer birçok detaya göre farklılık gösteriyor. Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı şimdiden 8,58 olurken ayrıca toplu sözleşmeye göre yüzde 5 zam alacak. Kamu kurumu çalışanları, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklileri için yeni hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak? İşte, beklentiye göre maaş hesaplamaları…