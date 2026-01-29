Emekli zam farkı ödeme günleri 2026: 3119 TL emekli zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
29.01.2026 11:14
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli zam farklarıyla ilgili duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026 yılı ocak ayı en düşük emekli maaşı düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, gözler banka hesaplarına çevrildi. Bağ-Kur emeklileri için zam farkı takvimi merak ediliyor. 3 bin 119 TL emekli zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte emekli zam farkı ödemeleriyle ilgili beklenen tarih.
Emekli maaşlarının alt sınırını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasal onay ile birlikte, Ocak ayı içerisinde maaşını bir önceki dönemin rakamlarıyla alan emekliler için "fark ödemesi" yapılması resmiyet kazandı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına 3 bin 119 TL'lik zam farkları yatırılacak. Peki, 3119 TL emekli zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE KADAR OLDU?
Meclis'te kabul edilen teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL’ye yükseltildi.
3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
En düşük emekli maaşı düzenlemesine ilişkin kanun hükmünde kararnamede yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yasayla, mevcutta 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Yüzde 18,40'lık artışla sağlanacak 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Ayrıca, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği miktarı da arttırılıyor. Buna göre, asgari ücret desteği bin liradan, bin 270 liraya yükseldi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli aylıklarına ocak ayı için zam farkı yatacak.
EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili yapılan teklifin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. En düşük emekli maaşıyla ilgili alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından zam farkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda ödenmeye başlayacak.