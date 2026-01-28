Emekli zam farkları 2026 ne zaman yatacak? 3 bin 119 TL emekli zam farkı ödeme tarihi
28.01.2026 09:50
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen zam oranlarının ardından, özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için kritik süreç sona erdi ve en düşük emekli maaşlarının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili teklif Meclis'te kabul edildi. Ocak ayı maaşlarını zam farkı olmadan alan emekliler 3 bin 119 TL’lik fark ödemesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? 3 bin 119 TL emekli zam farkı ödeme tarihi belli oldu mu?
2026 Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinden 20 bin TL’ye yükseltildi. Ancak yasal düzenleme sürecinin maaş günlerine yetişmemesi nedeniyle, birçok emekli Ocak ayı ödemesini eski rakam üzerinden aldı. Gözler şimdi 3 bin 119 TL'lik zam farkı ödemelerine çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman yatacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE KADAR OLDU?
Meclis'te kabul edilen teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL’ye yükseltildi.
3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili yapılan teklifin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. En düşük emekli maaşıyla ilgili alınan karar Resmi Gazete’de henüz yayımlanmadı.
Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından zam farkları belirlenecek tarihte hesaplara yatırılacak.