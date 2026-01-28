Emekli zam farkları 2026 ne zaman yatacak? 3 bin 119 TL emekli zam farkı ödeme tarihi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen zam oranlarının ardından, özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için kritik süreç sona erdi ve en düşük emekli maaşlarının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili teklif Meclis'te kabul edildi. Ocak ayı maaşlarını zam farkı olmadan alan emekliler 3 bin 119 TL’lik fark ödemesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? 3 bin 119 TL emekli zam farkı ödeme tarihi belli oldu mu?