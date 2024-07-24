Emekli zamlı maaş farkı temmuz 2024: Emekliye zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK zam farkı ödeme tarihleri)

Emekli zamlı maaş farkının ne zaman yatacağı, 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödeneceği tarihi merak eden emekliler tarafından araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkı alacakları tarih belli oldu. Peki, temmuz ayı emekli zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli zamlı maaş farkı temmuz 2024: Emekliye zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK zam farkı ödeme tarihleri) - 1

2024 temmuz ayı emekli zam farkının yatırılacağı tarih, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişi, zamlı maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. SGK duyurusu sonrasında temmuz ayı zam farkının yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, emekli zamlı maaş farkı ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli zamlı maaş farkı temmuz 2024: Emekliye zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK zam farkı ödeme tarihleri) - 2

EMEKLİ ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının yatacağı tarih belli oldu.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Buna göre; Emekli zamlı maaş farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü ödenecek.

Emekli zamlı maaş farkı temmuz 2024: Emekliye zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK zam farkı ödeme tarihleri) - 3

ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

Emekli zamlı maaş farkı temmuz 2024: Emekliye zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK zam farkı ödeme tarihleri) - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

Emekli zamlı maaş farkı temmuz 2024: Emekliye zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK zam farkı ödeme tarihleri) - 5

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

Emekli zamlı maaş farkı temmuz 2024: Emekliye zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK zam farkı ödeme tarihleri) - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli zamlı maaş farkı temmuz 2024: Emekliye zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK zam farkı ödeme tarihleri) - 7

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,


Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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