Emekli zamlı maaş farkı temmuz 2024: Emekliye zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK zam farkı ödeme tarihleri)
Emekli zamlı maaş farkının ne zaman yatacağı, 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödeneceği tarihi merak eden emekliler tarafından araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkı alacakları tarih belli oldu. Peki, temmuz ayı emekli zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 temmuz ayı emekli zam farkının yatırılacağı tarih, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişi, zamlı maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. SGK duyurusu sonrasında temmuz ayı zam farkının yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, emekli zamlı maaş farkı ne zaman yatacak?