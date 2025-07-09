Emekli banka promosyonları 2025 Temmuz: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Zam sonrası güncellenen promosyon ödemeleri)
Emekli banka promosyonları 2025, temmuz zammıyla birlikte güncellendi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi kamu kurumlarının promosyonlarının yanı sıra özel bankalar olan Akbank, İng Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk, Denizbank, TEB, Yapı Kredi, QNB gibi bankalar güncel promosyon ödemelerini duyurdu. Banka promosyon ödemeleri 12 bin lira sınırından başlarken ek ödemelerle birlikte 27 bin liraya kadar yükselebiliyor. Banka promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü vermesi gerekiyor. Peki En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte, Temmuz 2025 emekli banka promosyonu kampanyaları…
Emekli banka promosyonu kampanyaları yenilendi. Banka promosyon ödemeleri, maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Aynı bankadan üç yıl boyunca promosyon almayı taahhüt eden emekliler promosyonlardan yararlanabiliyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da promosyon ödemelerinde geçtiğimiz aylarda değişikliğe gitti. Ek ödemelerle birlikte en yüksek promosyon ödemesi 27 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama promosyon ödemeleri ise Temmuz ayı ile birlikte 20 bin liraya ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında zam oranı %16.67 olurken memur emeklisi için ise %15.57 oldu. Zamların kazanmasıyla birlikte bankalarda promosyon yoğunluğu başladı Peki 2025 Temmuz ayı emekli banka promosyonları ne kadar? İşte, bankalara göre promosyon ödemeleri…