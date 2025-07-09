Emekli banka promosyonları 2025 Temmuz: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Zam sonrası güncellenen promosyon ödemeleri)

Emekli banka promosyonu kampanyaları yenilendi. Banka promosyon ödemeleri, maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Aynı bankadan üç yıl boyunca promosyon almayı taahhüt eden emekliler promosyonlardan yararlanabiliyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da promosyon ödemelerinde geçtiğimiz aylarda değişikliğe gitti. Ek ödemelerle birlikte en yüksek promosyon ödemesi 27 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama promosyon ödemeleri ise Temmuz ayı ile birlikte 20 bin liraya ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında zam oranı %16.67 olurken memur emeklisi için ise %15.57 oldu. Zamların kazanmasıyla birlikte bankalarda promosyon yoğunluğu başladı Peki 2025 Temmuz ayı emekli banka promosyonları ne kadar? İşte, bankalara göre promosyon ödemeleri…