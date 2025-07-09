Emekli banka promosyonları 2025 Temmuz: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Zam sonrası güncellenen promosyon ödemeleri)

Emekli banka promosyonları 2025, temmuz zammıyla birlikte güncellendi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi kamu kurumlarının promosyonlarının yanı sıra özel bankalar olan Akbank, İng Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk, Denizbank, TEB, Yapı Kredi, QNB gibi bankalar güncel promosyon ödemelerini duyurdu. Banka promosyon ödemeleri 12 bin lira sınırından başlarken ek ödemelerle birlikte 27 bin liraya kadar yükselebiliyor. Banka promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü vermesi gerekiyor. Peki En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte, Temmuz 2025 emekli banka promosyonu kampanyaları…

Emekli banka promosyonları 2025 Temmuz: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Zam sonrası güncellenen promosyon ödemeleri) - 1

Emekli banka promosyonu kampanyaları yenilendi. Banka promosyon ödemeleri, maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Aynı bankadan üç yıl boyunca promosyon almayı taahhüt eden emekliler promosyonlardan yararlanabiliyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da promosyon ödemelerinde geçtiğimiz aylarda değişikliğe gitti. Ek ödemelerle birlikte en yüksek promosyon ödemesi 27 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama promosyon ödemeleri ise Temmuz ayı ile birlikte 20 bin liraya ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında zam  oranı %16.67 olurken memur emeklisi için ise %15.57 oldu. Zamların kazanmasıyla birlikte bankalarda promosyon yoğunluğu başladı Peki 2025 Temmuz ayı emekli banka promosyonları ne kadar? İşte, bankalara göre promosyon ödemeleri…

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Emekli banka promosyonları 2025 Temmuz: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Zam sonrası güncellenen promosyon ödemeleri) - 2

EMEKLİ MAAŞLARIYLA PROMOSYONLAR GÜNCELLENDİ

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz zammıyla birlikte promosyon başvurularında yoğunluk yaşanıyor.

Emekli maaşlarına %16.67 zam gelirken promosyon kampanyaları güncellendi. Bazı banka promosyonu ödemeleri güncellenirken bazı bankalar ise yeni kampanyalar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ek ödemelerle birlikte banka promosyonu ödemeleri 12 bin ila 27 bin lira arasında farklılık gösteriyor.

Promosyon ödemeleri maaş aralıklarına ve ek ödemelere göre farklılık gösteriyor. Aşağıda hazırlanan liste en yüksek promosyonlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Emekli banka promosyonları 2025 Temmuz: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Zam sonrası güncellenen promosyon ödemeleri) - 3

Halkbank 12 bin lira

Vakıfbank 27 bin lira

Ziraat Bankası 12 bin lira

Akbank 17 bin 500 lira

Ing Bank 25 bin lira

Garanti Bankası 21 bin lira

İş Bankası 21 bin lira

Emekli banka promosyonları 2025 Temmuz: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Zam sonrası güncellenen promosyon ödemeleri) - 4

Kuveyt Türk 18 bin lira

Denizbank 20 bin lira

Vakıf Katılım 18 bin 500 lira

TEB 21 bin lira

Yapı Kredi 27 bin lira

QNB 20 bin 400 lira

Emekli banka promosyonları 2025 Temmuz: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Zam sonrası güncellenen promosyon ödemeleri) - 5

BANKA PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SSK, Bağ-kur emeklileri maaş taşıma işlemlerini en yakın banka şubeleri aralığıyla gerçekleştirebilir. Yeni emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine bireysel olarak müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden başvuru yaparak maaş bankasını seçebiliyor. Banka promosyonlarının yararlanmak için banka değiştirmek isteyenler ise internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı üzerinden maaş taşıma yapabilirler. 

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