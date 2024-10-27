Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi? (Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hükümet tarafından emeklilere 5000 TL'lik ikramiye dağıtılmıştı. Emeklilerin hesaplarına geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ek olarak bir de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatırılmış ve emekliler toplamda 11 bin liralık ikramiye almışlardı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Tokgöz, geçtiğimiz yıl verilen ikramiyelerin bu yıl da devam etmesini istedi. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi?
Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5000 TL ikramiyenin bu yılda verilip verilmeyeceği, milyonlarca çalışan emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı vesilesiyle emeklilere tek defaya mahsus olması şartıyla 5000 TL'lik ikramiye verilmiş ve emekliler geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarıyla birlikte toplamda 11 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi?