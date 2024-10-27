Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi? (Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)

Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hükümet tarafından emeklilere 5000 TL'lik ikramiye dağıtılmıştı. Emeklilerin hesaplarına geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ek olarak bir de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatırılmış ve emekliler toplamda 11 bin liralık ikramiye almışlardı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Tokgöz, geçtiğimiz yıl verilen ikramiyelerin bu yıl da devam etmesini istedi. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi?

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi? (Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 1

Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5000 TL ikramiyenin bu yılda verilip verilmeyeceği, milyonlarca çalışan emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı vesilesiyle emeklilere tek defaya mahsus olması şartıyla 5000 TL'lik ikramiye verilmiş ve emekliler geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarıyla birlikte toplamda 11 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi? (Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 2

TÜED BAŞKANI TOKGÖZ'DEN İKRAMİYE TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam ettirilmesini istedi.

Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün geçen yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirterek, 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için 5 bin lira ödeme yapıldığını anımsattı.

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi? (Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 3

Yapılan ödemenin birçok emeklinin ihtiyacını karşılamasına vesile olduğuna dikkati çeken Tokgöz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa elinde ilave bir miktar parayla girdi. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin adının 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak konulup, her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama milyonlarca emeklimizi ziyadesiyle memnun edip, onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha bir coşkuyla kutlanmasına katkı sağlayacaktır."

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi? (Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 4

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ikramiye alıyor.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü kez ikramiye ödemeleri yapılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemenin bu yıl yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Çalışma yapıldığı taktirde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi? (Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 5

EMEKLİLER MART VE HAZİRAN AYLARINDA 2 İKRAMİYE ALACAK

2025 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda ikramiye ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi var mı, bu yıl verilecek mi? (Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 6

Bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılıyor.

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