Emeklilere 29 Ekim ikramiyesinde son durum: Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı?
Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin araştırmalar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hız kazanmaya başladı. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle emeklilere tek seferlik 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatırılmıştı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam ettirilmesini istedi. Emeklilere geçtiğimiz yıl verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin bu yıl da verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı, yatırılacak mı?
Milyonlarca emekli tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin bu yıl verilip verilmeyeceği araştırılmaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle geçtiğimiz yıl, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla birlikte emeklilere tek defaya mahsus 5000 TL ikramiye yatırılmıştı. Peki, Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye yatırılacak mı?