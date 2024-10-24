Emeklilere 29 Ekim ikramiyesinde son durum: Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı?

Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin araştırmalar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hız kazanmaya başladı. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle emeklilere tek seferlik 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatırılmıştı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam ettirilmesini istedi. Emeklilere geçtiğimiz yıl verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin bu yıl da verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı, yatırılacak mı?

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesinde son durum: Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı? - 1

Milyonlarca emekli tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin bu yıl verilip verilmeyeceği araştırılmaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle geçtiğimiz yıl, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla birlikte emeklilere tek defaya mahsus 5000 TL ikramiye yatırılmıştı. Peki, Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye yatırılacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesinde son durum: Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı? - 2

TÜED BAŞKANI TOKGÖZ'DEN İKRAMİYE TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam ettirilmesini istedi.

Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün geçen yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirterek, 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için 5 bin lira ödeme yapıldığını anımsattı.

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesinde son durum: Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı? - 3

Yapılan ödemenin birçok emeklinin ihtiyacını karşılamasına vesile olduğuna dikkati çeken Tokgöz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa elinde ilave bir miktar parayla girdi. "Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin adının 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak konulup, her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama milyonlarca emeklimizi ziyadesiyle memnun edip, onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha bir coşkuyla kutlanmasına katkı sağlayacaktır."

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesinde son durum: Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı? - 4

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ikramiye alıyor.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü kez ikramiye ödemeleri yapılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemenin bu yıl yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Çalışma yapıldığı taktirde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

Emeklilere 29 Ekim ikramiyesinde son durum: Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, bu yıl emekliye 5000 TL ikramiye var mı? - 5

EMEKLİLER MART VE HAZİRAN AYLARINDA 2 İKRAMİYE ALACAK

2025 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda ikramiye ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

Bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılıyor.

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