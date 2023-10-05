Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? (Emeklilere 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)

Emeklilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5000 TL ikramiye verilip verilmeyeceği, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı vesilesiyle yılda 2 kez ikramiye alan emeklilere, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5000 lira ikramiye verileceği gündemde yer alıyor. Peki, emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?

Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? (Emeklilere 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 lira ikramiye verileceği, gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli tarafından araştırılan 29 Ekim ikramiyesi hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ

Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? (Emeklilere 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 2

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.

Açıklamanın bakanlık tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? (Emeklilere 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 3

AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.

Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi.

Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? (Emeklilere 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi) - 4

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı’nda ‘Şehir Buluşmaları’ toplantısında konuştu.

Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.” ifadelerini kullandı.

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