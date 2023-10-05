Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? (Emeklilere 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)
Emeklilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5000 TL ikramiye verilip verilmeyeceği, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı vesilesiyle yılda 2 kez ikramiye alan emeklilere, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5000 lira ikramiye verileceği gündemde yer alıyor. Peki, emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 lira ikramiye verileceği, gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli tarafından araştırılan 29 Ekim ikramiyesi hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?