Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman, hangi ayda verilecek? (Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)
Emeklilere 5000 TL ikramiye için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek. Milyonlarca işçi, memur ve Bağ-kur emeklisi ise emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını sorgulamaya başladı. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman, hangi ayda verilecek? Emekli ikramiyesinden kimler faydalanacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5000 TL ikramiye ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 29 Ekim'de kutlanacak olan Cumhuriyet'in 100. Yılı vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak. Emekliler ise bu ikramiyeden kimlerin faydalanıp faydalanamayacağını ve ikramiyenin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum.