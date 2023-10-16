Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman, hangi ayda verilecek? (Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5000 TL ikramiye ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 29 Ekim'de kutlanacak olan Cumhuriyet'in 100. Yılı vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak. Emekliler ise bu ikramiyeden kimlerin faydalanıp faydalanamayacağını ve ikramiyenin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum.