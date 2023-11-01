Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan açıkladı (Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ödeme tarihi)
Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesinin ne zaman yapılacağı, Milyonlarca işçi, SSK ve Bağ-kur emeklisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı vesilesiyle, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olarak 5000 TL ikramiye ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ikramiye ödemesi için tarih verdi. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ödendi mi, ne zaman ödenecek?
29 Ekim emekli ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleriyle ilgili müjdeli haberi vermiş ve Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle bir defaya mahsus ödeme yapılacağını açıklamıştı. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ödendi mi, ne zaman ödenecek?