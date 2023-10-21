Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi)
Emeklilere 5000 TL ikramiyenin verileceği tarihle ilgili sorgulamalar devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı nedeniyle milyonlarca emekliye müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." açıklamasında bulunmuştu. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Çalışan emekliler ikramiyeden faydalanacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek. Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar ise emekli ikramiyesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman ve kimlere verilecek?