Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinde son durum)

Emeklilere 5000 TL ikramiyenin verileceği tarihle ilgili sorgulamalar devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milyonlarca emekliye 5000 TL ikramiye verilecek. Müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." açıklamasında bulunmuştu. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinde son durum.

Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinde son durum) - 1

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinde son durum) - 2

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödemesi yapılacak.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinde son durum) - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinde son durum) - 4

SİGORTALI ÇALIŞANLAR MUAF TUTULACAK

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinde son durum) - 5

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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