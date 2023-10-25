Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinde son durum)
Emeklilere 5000 TL ikramiyenin verileceği tarihle ilgili sorgulamalar devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milyonlarca emekliye 5000 TL ikramiye verilecek. Müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." açıklamasında bulunmuştu. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinde son durum.
TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.