Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak, kimler faydalanacak? (Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi)
Emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, milyonlarca işçi, memur ve Bağ-kur emeklisi tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL yatırılacak. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak, kimler faydalanacak?
Emeklilere 5000 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtti. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak, kimler faydalanacak?