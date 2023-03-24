Emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2023 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam oranı ardından ikramiye tutarına da artış beklentisi oluşmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor.
2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti.
Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.
Elitaş, EYT’lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi.
Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.