Emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyelerine zam yapılacağı bir süredir konuşulan konulardan biriydi. Zam oranıyla ilgili resmi açıklama geldi. SSK, Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılıyor. Peki, zam kararı ardından bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 1

2023 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam oranı ardından ikramiye tutarına da artış beklentisi oluşmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. 



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Emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 2

YILDA İKİ KEZ VERİLİYOR

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. 

2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti.

Emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 3

Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.

Emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 4

EYT'LİLER DE FAYDALANABİLECEK

Elitaş, EYT’lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi.

Emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 5

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

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