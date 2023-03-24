Emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2023 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam oranı ardından ikramiye tutarına da artış beklentisi oluşmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.





