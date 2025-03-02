Emeklilerin gözü ikramiyede: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)
Milyonlarca emekli, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ikramiyelere odaklandı. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanabilirken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şampiyon sporcular, yaşlılık maaşı alanlar, terörden zarar gören siviller ve diğer birçok hak sahibi Ramazan Bayramı ikramiye ödemesinden yararlanacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Emekli ikramiyeleri, emekli aylığı alınan bankalar üzerinden hesaplara aktarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ikramiye ödemeleri için çalışmalarını yapıyor. Zam oranlarına göre olası ikramiyeler tek tek hesaplandı. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi zammı gelişmeleri…
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak. 3 günlük bayram tatili öncesinde emeklilerin ikramiye ödemeleri hesaplara aktarılacak. Geçtiğimiz yıl ikramiyeler %50 zamlanarak 3.000 liraya yükselmişti. Emekli ikramiyeleri, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ocak ayında yapılan artış %15.75 olurken emekliler ise ikramiye zam oranlarına odaklandı. Emekli ikramiyelerinde daha önceki dönemlerde yılda tek artış olduğundan ikramiyelerin %15.75’den fazla artması bekleniyor. İkramiyelerin olası zam oranlarına göre %20, %30, %40 ve %50 artması durumunda hesaplamalar tek tek yapıldı. İşte, Emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplamaları…