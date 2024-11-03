Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilik yaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Katıldığı programda, "Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusuna Bakan Işıkhan, şu yanıtı verdi;



"Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız."