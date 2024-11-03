Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi?

Emeklilik yaşı artacak mı? Sorusunun yanıtı, emeklilik yaşını doldurmaya yaklaşan vatandaşlar tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Sosyal medyada emeklilik yaşının artacağı iddialarının yayılmasının ardından, emeklilik gündemde emeklilik sistemi düzenlemesiyle ilgili bir konu olup olmadığını sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilikte yaş düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi?

Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 1

Emeklilikte yaş düzenlemesiyle ilgili gündemde bir konu olup olmadığını merak eden vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Türkiye'de bulunan milyonlarca çalışan, emeklilikte yaş sisteminde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin gündem maddelerini yakından takip ediyor. Konuyla ilgili Bakan Işıkhan geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuş ve iddialara son noktayı koymuştu. Peki, Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 2

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Türkiye'de çalışan ve emeklilik için gün sayan vatandaşlar, emeklilikte yaş düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağını, sosyal medyada yayılan iddialar sonrasında araştırıyor.

Emeklilikte, yaş, prim ve gün sayısısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, emeklilik sistemi ve emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konunun gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.

Buna göre; Emeklilikte yaş düzenlemesiyle ilgili henüz bir değişiklik Türkiye gündeminde yer almıyor.

Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilik yaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı programda, "Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusuna Bakan Işıkhan, şu yanıtı verdi;

"Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız."

Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 4

BAKAN GÜLER'DEN EMEKLİLİK YAŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanı Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesiyle ilgili "Bizim daha adil, dengeli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım." dedi.

Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi? - 5

Emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirten Abdullah Güler, Avrupa'daki emeklilik yaş oranına dikkat çekti.

Güler, şöyle konuştu:

"Şu anda gelişmiş Batı toplumlarına bakın 45 yaşında, 50'li yaşlarda emekli bulamazsınız. Bizim prim miktarını ve yaşı yeniden konuşmamız lazım. Bu sistemin bu haliyle sürdürülebilir olmadığını görüyorum."

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