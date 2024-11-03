Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi?
Emeklilik yaşı artacak mı? Sorusunun yanıtı, emeklilik yaşını doldurmaya yaklaşan vatandaşlar tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Sosyal medyada emeklilik yaşının artacağı iddialarının yayılmasının ardından, emeklilik gündemde emeklilik sistemi düzenlemesiyle ilgili bir konu olup olmadığını sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilikte yaş düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi?
Emeklilikte yaş düzenlemesiyle ilgili gündemde bir konu olup olmadığını merak eden vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Türkiye'de bulunan milyonlarca çalışan, emeklilikte yaş sisteminde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin gündem maddelerini yakından takip ediyor. Konuyla ilgili Bakan Işıkhan geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuş ve iddialara son noktayı koymuştu. Peki, Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi?