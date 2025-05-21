Emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak?

Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum, Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi için tarih araştırmaları yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl, yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. Peki, emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatar? 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? - 1

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, bayram öncesinde hem hazırlıklarını tamamlamak hem de bayramlaşmak için gelen misafirlerini güzel ağırlamak isteyen emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden emekliler, gözlerini Bakan Işıkhan'dan gelecek müjdeli habere çevirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? - 2

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

Emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.

Emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? - 4

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.

DAHA FAZLA GÖSTER