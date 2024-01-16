Emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler Kabine'ye çevrildi. Milyonlarca emeklinin ocak ayı zam artışını yetersiz bulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar tarafından çalışma başlatılmıştı. Bakanlıkların çalışmayı tamamlamasıyla birlikte, emekliye yapılacak olan ek zam bugün Kabine'de görüşülecek. Peki, emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Emekliye ek zam var mı, yapılacak? Sorusunun yanıtı, milyonlarca emeklinin ocak ayı itibarıyla merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Emeklilere, ocak ayında 6 aylık enflasyon farkından kaynaklanan farkla birlikte yüzde 37,57'lik zam imkanı doğmuştu. Kabine'de görüşülecek emekliye ek zam düzenlemesi sonrasında, en düşük emekli maaşlarının güncellenmesi bekleniyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur?