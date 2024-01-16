Emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler Kabine'ye çevrildi. Milyonlarca emeklinin ocak ayı zam artışını yetersiz bulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar tarafından çalışma başlatılmıştı. Bakanlıkların çalışmayı tamamlamasıyla birlikte, emekliye yapılacak olan ek zam bugün Kabine'de görüşülecek. Peki, emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur? - 1

Emekliye ek zam var mı, yapılacak? Sorusunun yanıtı, milyonlarca emeklinin ocak ayı itibarıyla merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Emeklilere, ocak ayında 6 aylık enflasyon farkından kaynaklanan farkla birlikte yüzde 37,57'lik zam imkanı doğmuştu. Kabine'de görüşülecek emekliye ek zam düzenlemesi sonrasında, en düşük emekli maaşlarının güncellenmesi bekleniyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur? - 2

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlara yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.

Buna göre; Emekliye yapılacak olan ek zam tutarı, Kabine toplantısının ardından netleşecek.

Emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur? - 3

DÜZENLEME MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

Emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur? - 4

EK ZAM SONRASI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Emekli zamlarıyla ilgili yeni düzenleme yapılması yönündeki hazırlıklar, iki ayaktan oluşuyor. Bu kapsamda, öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için nasıl bir adım atılacağı üstünde duruluyor.

Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşının, daha önce kamuoyu gündemine gelen 11 bin 500 lira civarına çıkarılması halinde emeklilerin yüzde 55’inin “en düşük maaş alan” grubuna gireceği öngörülüyor.

Emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2024 ek zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olur? - 5

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER