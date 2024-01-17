Emekliye ek zam ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? (2024 emekliye ek zam düzenlemesi)
Emekliye ne kadar ek zam yapıldığı, Kabine toplantısı sonrasında milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı ek zam oranını açıkladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının yükseltilmesinin yanı sıra emeklilere ek zam oranı da belli oldu. Peki, emekliye ek zam ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.
Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları çalışma yürüttü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekilere yapılacak ek zam oranı ve 2024 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşını açıkladı.