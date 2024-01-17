Emekliye ek zam ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? (2024 emekliye ek zam düzenlemesi)

Emekliye ne kadar ek zam yapıldığı, Kabine toplantısı sonrasında milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı ek zam oranını açıkladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının yükseltilmesinin yanı sıra emeklilere ek zam oranı da belli oldu. Peki, emekliye ek zam ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekliye ek zam ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? (2024 emekliye ek zam düzenlemesi) - 1

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları çalışma yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekilere yapılacak ek zam oranı ve 2024 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşını açıkladı.

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EKONOMİ HABERLERİ

Emekliye ek zam ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? (2024 emekliye ek zam düzenlemesi) - 2

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." şeklinde konuştu.

Emekliye ek zam ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? (2024 emekliye ek zam düzenlemesi) - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

Emekliye ek zam ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? (2024 emekliye ek zam düzenlemesi) - 4

DÜZENLEME MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Açıklanan ek zam oranı ile en düşük emekli maaşının yakın zaman içinde TBMM'de yasalaraşak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Emekliye ek zam ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? (2024 emekliye ek zam düzenlemesi) - 5

TEMMUZ AYINDA MAAŞLAR EŞİTLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

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