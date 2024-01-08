Emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler yeni Kabine toplantısında

Emekliye ek zam yapılacak mı sorusunun yanıtı, binlerce emekli vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Emeklilere ocak ayında yapılan yüzde 37,57'lik zammın ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi ortaya çıktı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısına çevrildi. Peki, emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler yeni Kabine toplantısında - 1

Emekliye ek zam yapılacak mı? Sorusunun yanıtı, en düşük emekli maaşlarının oldukça düşük seviyede kalmasının ardından sorgulanıyor. Enflasyon nedeniyle, kira artışları ve gıda fiyatlarına gelen zamların ardından emeklilerin zam beklentisi sürüyor. Yapılacak yeni Kabine toplantısı ve Meclis'in açılmasıyla birlikte emekliye ek zam gündeme gelecek. Peki, emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler yeni Kabine toplantısında - 2

EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler şubat maaşlarına yansıyacak.

Emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler yeni Kabine toplantısında - 3

İLAVE ZAM FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Bir diğer formülün ise işçi ve Bağ-Kur emeklisine 5 puan ilave zam yapılarak 7 bin 500 lira altındaki maaşlara iyileştirme yapılması olabileceği, böylece 7 bin 500 lira altında maaşı olan 5 milyona yakın emekli için zam oranının yüzde 49,25’e eşitlenebileceği de ifade ediliyor.

Tüm bu formüllerle sağlanabilecek bir iyileştirmenin, bütçe dengeleri ve enflasyon hedefine yönelik olumsuz etkisi, önemli bir etken. Bu konuda özellikle deprem hasarının giderilmesi için yapılacak harcamalar ve EYT düzenlemesinin maliyetine dikkat çekiliyor.

Emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler yeni Kabine toplantısında - 4

EK ZAM SONRASI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Emekli zamlarıyla ilgili yeni düzenleme yapılması yönündeki hazırlıklar, iki ayaktan oluşuyor. Bu kapsamda, öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için nasıl bir adım atılacağı üstünde duruluyor. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşının, daha önce kamuoyu gündemine gelen 11 bin 500 lira civarına çıkarılması halinde emeklilerin yüzde 55’inin “en düşük maaş alan” grubuna gireceği öngörülüyor.

Emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler yeni Kabine toplantısında - 5

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak.

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