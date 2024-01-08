Emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler yeni Kabine toplantısında
Emekliye ek zam yapılacak mı sorusunun yanıtı, binlerce emekli vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Emeklilere ocak ayında yapılan yüzde 37,57'lik zammın ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi ortaya çıktı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısına çevrildi. Peki, emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye ek zam yapılacak mı? Sorusunun yanıtı, en düşük emekli maaşlarının oldukça düşük seviyede kalmasının ardından sorgulanıyor. Enflasyon nedeniyle, kira artışları ve gıda fiyatlarına gelen zamların ardından emeklilerin zam beklentisi sürüyor. Yapılacak yeni Kabine toplantısı ve Meclis'in açılmasıyla birlikte emekliye ek zam gündeme gelecek. Peki, emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?