Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi, yasa çıkacak mı? Milyonlarca emekli beklentiye girdi
05.04.2026 16:46
Aydın Kayar
Emekliler için ÖTV'siz araç verileceği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur'lu vatandaş "Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak ve şartlar neler?" sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekliyi yakından ilgilendiren "ÖTV'siz araç" konusu, son günlerde yeniden kamuoyunun bir numaralı maddesi haline geldi. Özellikle bayram ikramiyeleri ve maaş promosyonlarının ardından, ulaşım kolaylığı sağlamak adına emeklilere bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti tanınacağı iddiaları heyecan yarattı. Konuyla ilgili kanun teklifi Meclis komisyonunda yer alırken, emekliler ise ÖTV muafiyeti beklemeye başladı. Peki, emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi?
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MÜJDESİ Mİ GELİYOR?
Sosyal medya platformlarında yayılan "Emeklilere ÖTV'siz araç müjdesi" haberleri, henüz resmi bir yasa tasarısı olarak Meclis'e sunulmuş değil.
Meclis'te yer alan kanun teklifinin ardından sosyal medyada yayılan iddialara göre, belirli bir hizmet yılını doldurmuş veya belirli bir yaş sınırının üzerindeki emeklilere, yerli üretim araçlarda geçerli olmak üzere kademeli bir ÖTV indirimi yapılması gündeme geldi.
Fakat şu an için yürürlüğe girmiş bir kanun bulunmuyor.
ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİ KOMİSYONA SUNULDU
Emekliler için verilen ve ÖTV'siz araç almalarını sağlayacak kanun teklifi Meclis'te komisyonda olsa da henüz görüşmeleri gerçekleşmedi. Kanun teklifinin hayata geçeceğine dair emareler bulunmuyor.
Milyonlarca emekliyi beklentiye sokan bu durum nedeniyle internette dolaşan ve asılsız gelişmelere itibar edilmemesi gerekiyor.
YÜZDE 40 VE ÜZERİ ORTOPEDİK ENGELLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar belirli bir süre boyunca satılamıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda ödenmeyen ÖTV tahsil edilebildiğinden, araç sahipliği planlamasını baştan dikkatli yapılması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
ÖTV'SİZ ALINACAK ARAÇLAR VE FİYAT LİSTESİ