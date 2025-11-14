Emekliye seyyanen zam artışı 2026 yapılacak mı, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak?
14.11.2025 09:06
NTV - Haber Merkezi
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarına 2026 yılının Ocak ayında zam yapılacak. Milyonlarca emekli için 4 aylık enflasyon zammı kesinleşti. Şimdiden emekli maaşları yüzde 10,25 zamlanacak. Geçtiğimiz yıllarda memur maaşlarını dengelemek için kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Peki Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? İşte, emekli maaş zammında son gelişmeler…
En düşük emekli maaşı, bu yıl Temmuz ayında yapılan artışla birlikte 16 bin 881 liraya yükseldi. Merkez Bankası raporunda 2025 yılı sonu için son belirlenen yıllık enflasyon tahmini %31-33 oldu.
İşçi ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 10.25 zammı garantiledi. Emeklilerin kesin alacağı zam oranı Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla olacak. Merkez Bankası’nın hedeflerine göre zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. Emekliler ise seyyanen zam veya refah payı artışına odaklandı. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ne kadar zamlanacak?
2026 EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Sosyal medyada ve bazı platformlarda gündeme gelen seyyanen zam artışına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni yıl öncesinde emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin çalışmalarına başladı.
SSK, Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyona göre maaşlarına yüzde 10.25 artış yapılacak. Merkez Bankasının yüzde 32’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 13,50 olacak.
Mevcut olarak en düşük emekli maaşı 18 bin 611 lira olarak ödenirken yıl sonu tahminine göre en düşük emekli aylığı 19 bin 159 liraya yükselecek.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %31-33 olarak açıkladı. Bu tahmine göre ortalama 19 bin lira alan emeklinin maaşı yüzde 13.5 oranında zamlanacak ve maaşı 21 bin 565 liraya yükselecek.
20 bin lira emekli aylığı olan emeklinin maaşı ise 2 bin 700 lira artacak ve 22 bin 700 lira olacak.
21 bin lira maaş alan emeklinin ise bu tahmine göre maaşı 2 bin 835 lira artacak ve maaşı 23 bin 835 lira olacak.
MEMUR EMEKLİSİNE TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE YAPILACAK
Memur ve memur emeklilerinin zam oranları belirlenirken enflasyon ve toplu sözleşme dikkate alınıyor. 4 aylık enflasyon verisine göre memur emeklisinin şimdiden kesinleşen zam oranı yüzde 16.5 oldu. Merkez Bankası yıl sonu tahminine göre ise zam oranı yüzde 19’a ulaşacak ve en düşük memur maaşı 26 bin 977 liraya ulaşacak.