Emekliye seyyanen zam artışı 2026 yapılacak mı, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak?

En düşük emekli maaşı, bu yıl Temmuz ayında yapılan artışla birlikte 16 bin 881 liraya yükseldi. Merkez Bankası raporunda 2025 yılı sonu için son belirlenen yıllık enflasyon tahmini %31-33 oldu.

İşçi ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 10.25 zammı garantiledi. Emeklilerin kesin alacağı zam oranı Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla olacak. Merkez Bankası’nın hedeflerine göre zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. Emekliler ise seyyanen zam veya refah payı artışına odaklandı. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ne kadar zamlanacak?