Emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Kabine sonrasına çevrildi
Emekli maaşları ne kadar zam yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı açıklamaların ardından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ise Kabine'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı zammı ve en düşük emekli aylığıyla ilgili merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. İlk Kabine sonrası yapılacak açıklamayla birlikte emekli maaşlarına yapılacak düzenleme netlik kazanacak. Bakan Işıkhan ise işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası açıklayacaklarını belirtti. Peki, emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?