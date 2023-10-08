Emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Kabine sonrasına çevrildi

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi;



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."