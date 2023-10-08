Emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Kabine sonrasına çevrildi

Emekli maaşları ne kadar zam yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı açıklamaların ardından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ise Kabine'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Kabine sonrasına çevrildi - 1

Emekli maaşı zammı ve en düşük emekli aylığıyla ilgili merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. İlk Kabine sonrası yapılacak açıklamayla birlikte emekli maaşlarına yapılacak düzenleme netlik kazanacak. Bakan Işıkhan ise işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası açıklayacaklarını belirtti. Peki, emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Kabine sonrasına çevrildi - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Kabine sonrasına çevrildi - 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Kabine sonrasına çevrildi - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti.

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Emekliye zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler Kabine sonrasına çevrildi - 5

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

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