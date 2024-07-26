Emekliye zamlı maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 SGK temmuz ayı emekli maaş farkı ödeme takvimi)
Emekliye zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarih, Emekli Sandığı kapsamında maaş farkı almayı bekleyen milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 2024 temmuz ayı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara, 14 günlük zamlı maaş farkı yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından maaş farklarının yatırılacağı tarih duyuruldu. Peki, 2024 temmuz ayı emekli zamlı maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?
14 günlük zamlı maaş farkının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları emekliler tarafından sürdürülüyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişi, temmuz ayı itibarıyla aylıklarında oluşan zam farklarının hesaplarına yatmasını bekliyor. Peki, emekliye zamlı maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?