Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi mesai günleri ve saatleri belli oldu
Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman" şirketinin mesai günleri ve saatleri belli oldu. Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman" şirketi, cumartesi günleri hizmet verecek.
Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ, tasarruf finansman sektörüne giriş yaparak ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir çözümler sunmaya hazırlanıyor.