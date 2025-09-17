Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi mesai günleri ve saatleri belli oldu

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman" şirketinin mesai günleri ve saatleri belli oldu. Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman" şirketi, cumartesi günleri hizmet verecek.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi mesai günleri ve saatleri belli oldu - 1

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ, tasarruf finansman sektörüne giriş yaparak ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir çözümler sunmaya hazırlanıyor.


EKONOMİ HABERLERİ

Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi mesai günleri ve saatleri belli oldu - 2

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçelere uygun taksitlerle ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuruda bulundu.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi mesai günleri ve saatleri belli oldu - 3

EMLAK KATILIM MESAİ GÜNLERİ VE SAATLERİ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen talebi karşılamak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak üzere harekete geçen Emlak Katılım, çalışma takviminde değişikliğe gitti.

Emlak Katılım, yeni aldığı karara göre hafta içi 08.30-19.30, cumartesi günleri ise 10.00-18.30 saatleri arasında tüm şubelerini açarak, vatandaşlara tasarruf finansman alanında hizmet verecek.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi mesai günleri ve saatleri belli oldu - 4

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.

BANKA KREDİSİNDEN FARKI NE?

Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER