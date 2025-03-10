Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Kimler emlak vergisi öder, kimler vergiden muaf?
Emlak vergisi, her yıl iki taksit halinde ödeniyor. Konut, iş yeri, arsa gibi taşınmazları olan mülk sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinden muaf olan gruplar bulunuyor. 2025 emlak vergisini ödeyecek olanlar ise ''Emlak vergisi nasıl ödenir?'' sorusuna yanıt arıyor.
Vergi çeşitlerinden biri olan emlak vergisi, kendi içerisinde de arazi ve bina vergisi olarak ikiye ayrılıyor. Vergi tutarının belirlenmesinde ise taşınmazın cinsi ve bulunduğu yer etkilidir. Vergi ödemeleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. İşte, 2025 emlak vergisi ödeme ekranı...