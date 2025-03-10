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Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Kimler emlak vergisi öder, kimler vergiden muaf?

Emlak vergisi, her yıl iki taksit halinde ödeniyor. Konut, iş yeri, arsa gibi taşınmazları olan mülk sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinden muaf olan gruplar bulunuyor. 2025 emlak vergisini ödeyecek olanlar ise ''Emlak vergisi nasıl ödenir?'' sorusuna yanıt arıyor.

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Kimler emlak vergisi öder, kimler vergiden muaf? - 1

Vergi çeşitlerinden biri olan emlak vergisi, kendi içerisinde de arazi ve bina vergisi olarak ikiye ayrılıyor. Vergi tutarının belirlenmesinde ise taşınmazın cinsi ve bulunduğu yer etkilidir. Vergi ödemeleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. İşte, 2025 emlak vergisi ödeme ekranı...

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Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Kimler emlak vergisi öder, kimler vergiden muaf? - 2

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR?

Mülk sahipleri emlak vergisini her sene iki taksitte öder. İlk taksit 1 Mart - 31 Mayıs, ikinci taksit ise 1-30 Kasım arası oluyor.

 Vergi ödemeleri, https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresi üzerinden görüntülenerek ödeme yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Kimler emlak vergisi öder, kimler vergiden muaf? - 3

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?

Söz konusu vergiyi, taşınmazın sahibi, varsa yararlanma hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı sahibi gibi kullananlar ödemekle yükümlüdürler.

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Kimler emlak vergisi öder, kimler vergiden muaf? - 4

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak vergisinden muaf olan grup; hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, 18 yaşından büyük işsizler ile sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emeklilerdi. Öte yandan gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri de muaftır.

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