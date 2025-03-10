Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Kimler emlak vergisi öder, kimler vergiden muaf?

Vergi çeşitlerinden biri olan emlak vergisi, kendi içerisinde de arazi ve bina vergisi olarak ikiye ayrılıyor. Vergi tutarının belirlenmesinde ise taşınmazın cinsi ve bulunduğu yer etkilidir. Vergi ödemeleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. İşte, 2025 emlak vergisi ödeme ekranı...