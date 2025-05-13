Emlak vergisi ödeme tarihleri Mayıs 2025: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi muafiyet şartları neler?
Emlak vergisi, Türkiye’de gayrimenkul sahibi olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türüdür. Belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi, hem konut hem arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendirir. Yılda iki kez ödenen emlak vergisinin ne zaman ve nereye ödeneceği merak ediliyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir ve nasıl yatırılır? İşte 2025 yılı için güncel bilgilerle emlak vergisi ödeme süreci…
Emlak vergisi, sahip olunan taşınmazın bağlı bulunduğu belediye sınırları içinde olması durumunda her yıl düzenli olarak ödenmesi gereken bir yerel vergidir. Vergi mükellefiyeti, taşınmazın tapuda tescil edildiği tarihten itibaren başlar. Konut, iş yeri, arsa veya arazi sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler bu vergiye tabidir.