Emlak vergisi ödeme tarihleri Mayıs 2025: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi muafiyet şartları neler?

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemek oldukça kolaydır. İşte ödeme yöntemleri:



1. Belediyelere bizzat giderek



Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye giderek, veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.



2. Belediyelerin resmi sitelerinden



Birçok belediye, online ödeme sistemleri sunmaktadır. T.C. kimlik numarası veya taşınmaz bilgileriyle giriş yaparak hızlıca ödeme gerçekleştirebilirsiniz.



3. E-Devlet üzerinden



Emlak vergisi borcunuzu sorgulamak ve belediyenin desteklemesi durumunda e-Devlet üzerinden de ödeme yapmak mümkündür.



4. Banka şubeleri ve internet bankacılığı



Bazı belediyeler, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme kabul etmektedir. Bankaların internet şubeleri veya mobil uygulamaları üzerinden de ödeme yapılabilir.