Emlak vergisi ödeme tarihleri Mayıs 2025: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi muafiyet şartları neler?

Emlak vergisi, Türkiye’de gayrimenkul sahibi olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türüdür. Belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi, hem konut hem arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendirir. Yılda iki kez ödenen emlak vergisinin ne zaman ve nereye ödeneceği merak ediliyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir ve nasıl yatırılır? İşte 2025 yılı için güncel bilgilerle emlak vergisi ödeme süreci…

Emlak vergisi ödeme tarihleri Mayıs 2025: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi muafiyet şartları neler? - 1

Emlak vergisi, sahip olunan taşınmazın bağlı bulunduğu belediye sınırları içinde olması durumunda her yıl düzenli olarak ödenmesi gereken bir yerel vergidir. Vergi mükellefiyeti, taşınmazın tapuda tescil edildiği tarihten itibaren başlar. Konut, iş yeri, arsa veya arazi sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler bu vergiye tabidir.

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Emlak vergisi ödeme tarihleri Mayıs 2025: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi muafiyet şartları neler? - 2

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

2025 yılı itibarıyla emlak vergisi ödemeleri, her yıl olduğu gibi iki taksit halinde yapılır:

1. Taksit: Mart, Nisan ve Mayıs aylarında

2. Taksit: Kasım ayında

İlk taksit ödemeleri için son gün: 31 Mayıs 2025

İkinci taksit ödemeleri için son gün: 30 Kasım 2025

Bu tarihler arasında ödeme yapmayanlar gecikme faizi ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle belirtilen sürelere dikkat edilmesi önemlidir.

Emlak vergisi ödeme tarihleri Mayıs 2025: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi muafiyet şartları neler? - 3

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemek oldukça kolaydır. İşte ödeme yöntemleri:

1. Belediyelere bizzat giderek

Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye giderek, veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

2. Belediyelerin resmi sitelerinden

Birçok belediye, online ödeme sistemleri sunmaktadır. T.C. kimlik numarası veya taşınmaz bilgileriyle giriş yaparak hızlıca ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

3. E-Devlet üzerinden

Emlak vergisi borcunuzu sorgulamak ve belediyenin desteklemesi durumunda e-Devlet üzerinden de ödeme yapmak mümkündür.

4. Banka şubeleri ve internet bankacılığı

Bazı belediyeler, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme kabul etmektedir. Bankaların internet şubeleri veya mobil uygulamaları üzerinden de ödeme yapılabilir.

Emlak vergisi ödeme tarihleri Mayıs 2025: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi muafiyet şartları neler? - 4

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR?

Bazı kişiler yasal olarak emlak vergisinden muaftır. 2025 yılı itibarıyla emlak vergisinden muaf olan kişiler şunlardır:

Geliri olmayan ev hanımları

Emekliler (tek konutu olan)

Şehit yakınları ve gaziler

Engelliler

Dul ve yetimler (geliri olmayan)

Bu kişilerin muafiyetten faydalanabilmesi için bağlı oldukları belediyeye dilekçe ile başvurmaları gerekir.

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