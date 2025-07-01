En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi?

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2025 haziran ayı enflasyon verileri öncesinde araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon toplamı belli olacak. 6 aylık TÜFE verilerinin netleşmesiyle birlikte ise gözler en düşük emekli maaşında düzenlemeye gidilmesiyle ilgili Meclis'e sunulacak teklife çevrilecek. En düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorulara ise Bakan Işıkhan yanıt verdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi? - 1

2025 yılı en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili ekonomi gündeminden son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, hükümet yetkilileri en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni rakamı belirlemek için Meclis'e teklif sunacak. Yaklaşık 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili yeni rakam, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşelecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi?

EKONOMİ HABERLERİ

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi? - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi? - 3

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER'İN AÇIKLAMASI

En düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağının sorulması üzerine Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Bu konudaki etki analizi için bilgi istediklerini ifade eden Güler, 3 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanmasıyla memurlara, emeklilere yönelik enflasyon farkının ortaya çıkacağını belirtti.

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğunu anımsatan Güler, bu rakamın 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendirdiğini aktardı.

Güler, "Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz. Kanun teklifimiz tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Rakam açıklandıktan sonra, değerlendirmemizi son kez yapıp rakamı netleştireceğiz. Düzenleme bu teklife eklenecek." dedi.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi? - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti.

Haziran enflasyonu eğer beklentiye göre açıklanırsa en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan, 16 bin 921 liraya yükselebilir.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi? - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili teklif henüz Meclis komisyonuna sunulmadı. Düzenlemenin komisyona sunulması için 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor.

Açıklanacak olan 6 aylık TÜFE verileriyle birlikte memur ve emekli zammında rakamlar netleşecek. Ortaya çıkacak rakamların ardından ise hükümetin yapacağı çalışmayla birlikte en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili yeni rakam belirlenip, Meclis komisyonuna sunulacak.

En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp Meclis komisyonundan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

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