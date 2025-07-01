En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi?
En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2025 haziran ayı enflasyon verileri öncesinde araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon toplamı belli olacak. 6 aylık TÜFE verilerinin netleşmesiyle birlikte ise gözler en düşük emekli maaşında düzenlemeye gidilmesiyle ilgili Meclis'e sunulacak teklife çevrilecek. En düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorulara ise Bakan Işıkhan yanıt verdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi?
2025 yılı en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili ekonomi gündeminden son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, hükümet yetkilileri en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni rakamı belirlemek için Meclis'e teklif sunacak. Yaklaşık 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili yeni rakam, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşelecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi?