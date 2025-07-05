En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, yaklaşık 4 milyona yakın emeklinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Emekli zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon toplamının TÜİK tarafından 16,67 olarak açıklanmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşlarına da en az bu oranda zam gelmesi bekleniyordu. Hükümet tarafından yapılan çalışmanın ardından en düşük emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin teklif Meclis'e sunularak kabul edildi. Peki, en düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı?