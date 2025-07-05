En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı?
En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 2025 yılı temmuz ayı itibarıyla milyonlarca emeklinin gözü kulağı en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, Türkiye genelinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, temmuz ayı maaş zammı sonrası taban maaşlara gelecek artışın yasalaşacağı tarihi merak ediyor. Peki en düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Yeni düzenleme yasalaştı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? İşte 2025 temmuz emekli maaş düzenlemesine dair son gelişmeler...
En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, yaklaşık 4 milyona yakın emeklinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Emekli zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon toplamının TÜİK tarafından 16,67 olarak açıklanmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşlarına da en az bu oranda zam gelmesi bekleniyordu. Hükümet tarafından yapılan çalışmanın ardından en düşük emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin teklif Meclis'e sunularak kabul edildi. Peki, en düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı?