En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 2025 yılı temmuz ayı itibarıyla milyonlarca emeklinin gözü kulağı en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, Türkiye genelinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, temmuz ayı maaş zammı sonrası taban maaşlara gelecek artışın yasalaşacağı tarihi merak ediyor. Peki en düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Yeni düzenleme yasalaştı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? İşte 2025 temmuz emekli maaş düzenlemesine dair son gelişmeler...

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? - 1

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, yaklaşık 4 milyona yakın emeklinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Emekli zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon toplamının TÜİK tarafından 16,67 olarak açıklanmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşlarına da en az bu oranda zam gelmesi bekleniyordu. Hükümet tarafından yapılan çalışmanın ardından en düşük emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin teklif Meclis'e sunularak kabul edildi. Peki, en düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

EKONOMİ HABERLERİ

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? - 2

MECLİS KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, en düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilecek.

Bu hüküm, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? - 3

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

En düşük emekli maaşı düzenlemesinin 16 bin 881 liraya yükseltilmesinin Meclis komisyonundan geçmesiyle birlikte gözler Resmi Gazete'ye çevrildi.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? - 4

En düşük emekli maaşı düzenlemesi henüz yasalaşmadı. Meclis'ten geçen teklifin önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı zammı yasalaştı mı, ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti. TÜİK haziran ayı enflasyonunu 1,37 açıklamasıyla birlikte toplam 6 aylık enflasyon 16,67 olarak açıklandı.

Buna göre; En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis komisyonundan geçmesiyle birlikte 14 bin 469 liradan, 16 bin 881 liraya yükseldi.

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