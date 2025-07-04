En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, yaklaşık 4 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. 3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon belli oldu. 6 aylık verinin belli olmasıyla birlikte ise memur ve emeklinin zam oranı belirlendi. 6 aylık enflasyon toplamının yüzde 16,67 olarak açıklanmasının ardından ise en düşük emekli maaşlarına yapılacak olan düzenleme merak ediliyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ise en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili karar verildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi?

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de - 1

2025 yılı en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili ekonomi gündeminden son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, hükümet yetkilileri en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni rakamı duyurdu. Yaklaşık 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili yeni rakam, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclis'ten geçti mi?

EKONOMİ HABERLERİ

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de - 3

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER'İN AÇIKLAMASI

En düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağının sorulması üzerine Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Bu konudaki etki analizi için bilgi istediklerini ifade eden Güler, 3 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanmasıyla memurlara, emeklilere yönelik enflasyon farkının ortaya çıkacağını belirtti.

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğunu anımsatan Güler, bu rakamın 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendirdiğini aktardı.

Güler, "Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz. Kanun teklifimiz tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Rakam açıklandıktan sonra, değerlendirmemizi son kez yapıp rakamı netleştireceğiz. Düzenleme bu teklife eklenecek." dedi.

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti.

Haziran ayı enflasyonunun beklentiden daha düşük açıklanmasıyla birlikte ise en düşük emekli maaşı yeniden hesaplanmaya başladı.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi, geçtiğimiz yıl 6 aylık enflasyon toplamına göre yapılmıştı.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu 1,37 açıklamasıyla birlikte toplam 6 aylık enflasyon 16,67 olarak açıklandı.

Buna göre; En düşük emekli maaşı düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 14 bin 469 liradan, 16 bin 881 liraya yükseldi.

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, en düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilecek.

Bu hüküm, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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