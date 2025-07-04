En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, en düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilecek.





Bu hüküm, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.