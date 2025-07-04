En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de
En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, yaklaşık 4 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. 3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon belli oldu. 6 aylık verinin belli olmasıyla birlikte ise memur ve emeklinin zam oranı belirlendi. 6 aylık enflasyon toplamının yüzde 16,67 olarak açıklanmasının ardından ise en düşük emekli maaşlarına yapılacak olan düzenleme merak ediliyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ise en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili karar verildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, düzenleme Meclis'ten geçti mi?
2025 yılı en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili ekonomi gündeminden son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, hükümet yetkilileri en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni rakamı duyurdu. Yaklaşık 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili yeni rakam, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclis'ten geçti mi?