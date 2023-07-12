En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ek zam yapılacak mı? (SSK ve Bağ-kur emeklisi maaşlarına seyyanen zam talebi)
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın ardından, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edilmişti. Fakat emekli maaşlarına zamlar kök maaş üzerinden yapıldığı için nisan ayında en düşük emekli maaşına yapılan zamdan faydalananlar yüzde 25 zam alamayacak. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik artış ile ilgili yeni bir teklifi gündeme getirdi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ek zam yapılacak mı?
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, binlerce memur, SSK ve Bağ-kur emeklisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat nisan ayında ayında en düşük emekli maaşına yapılan zamdan faydalananlar, yapılan yüzde 25'lik zamdan yararlanamadı. Birçok memur emeklisinin gözü ise şimdi de alınacak olan ek zam kararına çevrildi.