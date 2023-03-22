En düşük emekli maaşı ne kadar, zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama

En düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağı, Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamaların ardından sorgulanmaya başladı. Sene başında 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, yapılacak yeni düzenleme sonrasında yeniden zamlanabilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir görüşme gerçekleştirdi. Buradaki konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.
Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi ve sözlerine şunları ekledi:
"Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.
Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.
SSK 2000 sonrası için önceki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi için önceki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım önceki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf önceki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL