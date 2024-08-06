En düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Temmuz ayı emekli zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı zam farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, vergi paketi düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Gelen vergi paketi düzenlemesi sonrasında, en düşük emekli maaşları 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselmişti. Temmuz aylıklarına ek yansıyan 2 bin 500 liralık fark ise emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Temmuz ayı en düşük emekli maaşı fark ödemeleri için geri sayım başladı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, kalan 2 bin 500 liralık fark emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?