En düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Temmuz ayı emekli zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Temmuz ayı en düşük emekli maaşı fark ödemeleri için geri sayım başladı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, kalan 2 bin 500 liralık fark emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?